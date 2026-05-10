중고차 공약 구상 발표 불법 방치차량 30일 내·골목길 무판 차량 정리 AI 기반 공공주도 산업혁신으로 인천항 경쟁력 회복

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 인천 중고차 수출산업을 ‘글로벌 AI 오토밸리’로 전환하겠다는 구상을 발표했다.

이와 함께 불법 방치차량 문제 해결과 산업 경쟁력 회복을 동시에 추진하할 계획이다.

박찬대 후보는 “대한민국 중고차 수출 1위 도시인 인천이 골목길 무단 방치 차량 문제와 산업 경쟁력 약화라는 이중 위기에 직면해 있다”며 “낡은 야적장 중심 구조를 AI 기반 미래산업 체계로 전면 개편하겠다”고 말했다.

10일 박찬대 후보가 밝힌 중고차 공약에 따르면 실제 인천항은 국내 최대 중고차 수출 거점으로 꼽힌다.

지난해에만 62만대가 넘는 중고차가 인천항을 통해 해외로 수출됐다. 하지만, 그 이면에서는 번호판 없는 이른바 ‘무판 차량’과 장기 방치 차량이 도심 골목 곳곳을 점령하면서 시민 불편과 안전 문제를 초래하고 있다는 지적이 끊이지 않고 있다.

특히 연수구 견인보관소의 경우 보관 면수가 40면 수준에 불과해 현재 행정력으로는 매년 증가하는 불법 차량을 감당하기 어렵다는 분석이다.

박 후보는 “우리가 골목길 민원에 발목 잡혀 있는 사이, 한때 90%에 달했던 인천항 중고차 수출 점유율은 71%까지 하락했다”며 “당진 과 평택 등 경쟁 도시들은 수천억원 규모 투자로 인천의 핵심 산업을 빼앗아 가고 있다”고 주장했다.

이에 따라 박 후보는 인천시 직속 특별단속반 운영과 AI 기반 불법차량 관리 시스템 도입을 핵심 대책으로 제시했다.

그는 “AI 판독 시스템으로 차량 상태를 즉시 확인하고 10일 계고 후 강제 견인에 들어가겠다”며 “유휴부지를 활용해 견인 공간을 최소 250면까지 확대하고 하루 20대, 연간 3000대 수준의 불법 차량을 처리하겠다”고 밝혔다.

또 신고부터 견인·폐차까지 전 과정을 ‘30일 원스톱 시스템’으로 구축해 장기 방치 차량 문제를 신속히 해소하겠다는 방침이다.

박 후보는 산업 구조 자체의 혁신도 강조했다.

그는 “과거식 야적장 모델은 한계에 도달했다”며 “인천시와 인천항만공사 가 공동 참여하는 SPC(특수목적법인)를 설립해 공공이 직접 산업 전환을 주도하겠다”고 설명했다.

이어 “AI 기반 차량 검수와 성능 인증, 정비, 선적 시스템을 통합한 ‘글로벌 AI 오토밸리’를 구축해 인천 중고차 산업을 세계 최고 수준의 미래형 수출 플랫폼으로 바꾸겠다”고 덧붙였다.

박 후보는 “시민의 안전한 일상을 지키면서도 위협받는 인천의 중고차 수출 위상을 반드시 되찾겠다”며 “골목길 민원 해결과 미래 먹거리 산업 육성을 동시에 실현하겠다”고 강조했다.