농작업 손상률 2.8%…70세 이상은 3.4%로 가장 높아 과수 농가 부상 많아…예취기·트랙터 사고도 여전

[헤럴드경제=김선국 기자] 농업인 100명 가운데 3명은 농사일을 하다 다쳐 하루 이상 일을 쉬는 것으로 나타났다. 특히 과수 농가를 중심으로 사다리 관련 사고가 많았고, 고령 농업인일수록 손상 위험이 큰 것으로 조사됐다.

10일 농촌진흥청이 발표한 ‘2025년 농업인 업무상 손상 조사’에 따르면 지난해 농작업 중 발생한 손상률은 2.8%로 집계됐다. 2023년(2.6%)보다 소폭 상승한 수치다.

연령대별 격차도 뚜렷했다. 70세 이상 고령 농업인 손상률은 3.4%로, 50대 미만(0.5%)보다 약 7배 높았다. 성별로는 남성 농업인(3.1%)이 여성(2.5%)보다 더 많이 다쳤다.

사고 유형은 넘어짐·미끄러짐이 35.3%로 가장 많았다. 이어 떨어짐(14.6%), 무리한 힘 사용과 반복 동작(12.4%) 순으로 나타났다.

특히 농기구 관련 사고에서는 사다리 비중이 46.8%로 가장 높았다. 낫(15.2%), 운반 수레(10.0%)가 뒤를 이었다. 과수 농가 손상률이 4.2%로 가장 높은 것도 나무 작업 과정에서 사다리 사용이 많은 영향으로 풀이된다.

농기계 사고에서는 경운기 비중이 25.0%로 가장 컸다. 다만 2019년(41.7%)과 비교하면 감소 흐름을 보였다. 예취기(14.3%), 트랙터(13.6%), 관리기(9.0%) 사고는 여전히 높은 비중을 차지했다.

농진청은 고령 농업인을 중심으로 사다리·농기계 사고 예방 대책과 안전 기술 개발을 강화할 계획이다.

김상범 농진청 농촌환경안전과장은 “고위험 요인을 중심으로 맞춤형 예방 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.