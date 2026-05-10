과징금·고발 의견 담은 심사보고서 발송 정책자금 활용 연 18% 고금리 대출 의혹 필수품목 대금에 원리금 얹는 상환구조 운영 정보공개 확대·징벌적 손해배상 추진 방침

[헤럴드경제=양영경 기자] 외식 프랜차이즈 ‘명륜진사갈비’를 운영하는 명륜당이 가맹점주 대상 고금리 대부와 거래 강제 의혹 등으로 공정거래위원회의 심판을 받게 됐다.

공정위는 지난 8일 가맹사업법 위반 혐의와 관련한 심사보고서를 명륜당 측에 송부하고 위원회에 제출해 심의 절차를 개시했다고 10일 밝혔다.

형사재판의 공소장과 유사한 성격의 심사보고서에는 조사 과정에서 확인된 위법 행위 내용과 이에 대한 제재 의견 등이 담긴다. 다만 이는 심사관 의견으로, 최종 판단은 향후 위원회 심의를 거쳐 확정된다.

공정위 심사관은 명륜당이 산업은행 등 정책금융기관에서 저리로 조달한 자금을 대주주 등이 설립한 대부업체를 통해 가맹점주들에게 고금리로 재대출했다는 의혹과 관련해 지난해 9월부터 올해 4월까지 약 8개월간 조사를 진행했다.

명륜당은 운영·시설자금 명목으로 산업은행 790억원, 기업은행 20억원, 신용보증기금 20억원 등 총 830억원 규모의 정책자금을 연 3~6% 저리로 지원받은 것으로 조사됐다.

이후 명륜당은 대주주가 설립한 특수관계 대부업체 14곳에 약 899억원을 대여했고 이들 업체는 명륜진사갈비 가맹점주 등에게 인테리어 비용 충당 등을 명목으로 연 12~18% 수준의 고금리 대출을 제공한 것으로 파악됐다. 명륜진사갈비 가맹점주 대상 대출 실행 규모만 총 1451억원에 달했다.

명륜당은 가맹점주가 육류 등 필수품목 납품대금에 대출 원리금을 함께 얹어 본사에 지급하면, 본사가 이를 다시 대부업체에 대신 상환하는 구조를 운영한 것으로 조사됐다. 이와 함께 특수관계 대부업체들을 여러 개로 쪼개 금융당국의 검사·감독을 회피하려 한 이른바 ‘쪼개기 등록’ 정황도 제기됐다.

공정위는 심사관은 명륜당이 특수관계 대부업체를 활용해 가맹점주와 가맹희망자들에게 가맹점 개설 자금을 대출하면서 재무 상황 등에 대한 고려 없이 일률적인 고금리를 적용한 것으로 판단했다.

또 인테리어 공사업체와 설비·집기 설치 및 판매업체 등에 실제 지급된 금액보다 과다한 비용을 부담하게 한 혐의도 있다고 봤다.

아울러 명륜당이 가맹점 개설 과정에서 필요한 인테리어 공사업체와 설비·집기 업체 등을 특정해 거래하도록 사실상 강제한 행위도 조사 대상에 포함됐다.

정보공개서 기재와 관련한 허위·기만적 정보 제공 혐의도 포착됐다. 공정위는 명륜당이 가맹점주들에게 직접 신용을 제공하거나 금융기관 대출을 알선했음에도 정보공개서에는 관련 내용을 ‘해당사항 없음’으로 기재했다고 설명했다. 대부거래 조건과 금액, 특수관계인 관련 사항 등을 은폐하거나 누락한 것으로 판단했다.

심사관은 이런 행위가 가맹사업법상 부당한 불이익 제공 행위, 거래상대방 구속 행위, 허위·기만적 정보제공 행위에 해당한다고 보고 시정명령과 과징금 부과, 고발 의견을 제시했다.

명륜당 측은 향후 서면 의견 제출과 증거자료 열람·복사 신청 등 방어권을 보장받게 된다. 공정위는 위원회 심의를 거쳐 최종 제재 여부와 수위를 결정할 예정이다.

공정위는 이날 금융위와 함께 가맹본부의 고금리 부당대출 구조를 차단하기 위한 대응 방안도 발표했다.

우선 가맹희망자가 계약 체결 전 대출 조건을 충분히 확인할 수 있도록 정보공개서 기재 사항을 확대하기로 했다. 앞으로는 가맹본부가 제공·연계하는 대출의 금리와 상환조건, 신용제공자와의 관계, 대부업 등록번호 등을 의무적으로 공개하도록 할 방침이다.

가맹본부가 필수품목 대금에 대출 원리금을 얹어 수납하는 구조에 대해서는 금융회사가 가맹점주에게 원리금 납부 여부를 직접 통보하도록 지도하기로 했다.

아울러 공정위는 비필수 품목 거래 강제로 피해가 발생할 경우 손해액의 최대 3배를 배상하도록 하는 가맹사업법 개정을 추진하고, 분쟁조정 및 손해배상 소송 지원도 확대할 계획이다.