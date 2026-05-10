전쟁 두달 새 항공유 가격 150% 급등

[헤럴드경제=한영대 기자] 중동전쟁 여파로 고유가 직격탄을 맞고 있는 항공사들이 허리띠 졸라매기에 나서고 있다. 노선을 약 900편 줄이고, 승무원 등을 대상으로 무급휴직을 단행하고 있다.

10일 항공업계, 연합뉴스에 따르면 국내 항공사들은 중동전쟁으로 항공유 가격이 급등한 이후 왕복 기준 900편가량의 운항 편수를 줄였다. 다음 달 운항 계획을 확정하지 않은 항공사들도 있어 감편 규모는 더욱 늘어날 전망이다.

국내 저비용항공사(LCC) 1위 업체인 제주항공은 5∼6월 두 달간 국제선 전체 운항 편수의 4%에 해당하는 왕복 187편을 줄였다. 진에어는 이달까지 왕복 176편을 줄였다. 에어부산은 왕복 212편을 줄였는데 다달이 감편 규모가 확대되고 있다. 이스타항공은 푸꾸옥 등 중거리 노선을 중심으로 왕복 150편 운항을 줄였다.

에어서울은 이달과 다음 달 베트남과 괌 노선에서 왕복 51편을 감편한다. 에어프레미아는 모두 왕복 73편의 운항을 줄였다. 티웨이는 왕복 35편을 감편했고, 규모는 더욱 늘어날 예정이다.

대형 항공사 가운데는 아시아나항공은 전쟁 이후 올해 7월까지 프놈펜, 이스탄불 등 6개 노선 왕복 27편 운항을 줄였다. 대한항공은 아직 운항 편수를 줄이지는 않았지만, 비상 경영체제에서 상황을 예의주시하고 있다.

일부 LCC들은 비상경영 일환으로 무급휴직도 단행하고 있다. 제주항공은 지난 8일 객실 승무원 희망자를 대상으로 다음 달 한 달간 무급휴직을 실시하기로 결정했다. 티웨이항공은 5∼6월 두 달간 객실 승무원 희망자를 대상으로 무급휴직 신청을 받았다.

항공사들이 비상경영에 나선 건 중동 전쟁 여파로 기름값이 치솟아서다. 전쟁 이후 유가 변동성이 커지면서 항공사들이 감당해야 될 비용 부담도 커지고 있다.

실제 항공유 가격은 중동 전쟁 후 2.5 배로 치솟았다. 5월 유류할증료 기준이 되는 3월 16일∼4월 15일 싱가포르 항공유 평균 가격은 갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)로 2개월 전보다 150.1% 상승했다. 전쟁 전인 1월 16일∼2월 15일 평균 가격은 갤런당 204.40센트(배럴당 85.85달러)였다.

리스크 확대에 일부 항공사들은 올해 2분기 적자를 기록할 것으로 관측된다. 특히 대형 항공사보다 재무 여력이 취약한 LCC들이 받는 타격은 더욱 클 전망이다.

티웨이항공은 2년 연속 적자가 누적되면서 이미 자금난에 직면한 상황이다. 부채비율이 작년 말 기준 3400%가 넘는다. 에어프레미아는 작년 말 기준 자본잠식률이 132%에 달해 완전자본잠식 상태에 빠졌다. 이를 해소하지 못할 시 최악의 경우 항공운송사업 면허가 취소될 수 있다.