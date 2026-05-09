이란 신정주의 사상 기반 간첩 활동 혐의 수니파 왕실-시아파 국민 종파 갈등 심화 미-이란 국지 충돌 속 내부 안보 고삐

[헤럴드경제=최은지 기자] 바레인 정부가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계해 간첩 활동을 벌인 조직을 적발하고 대규모 검거에 나섰다.

연합뉴스가 9일(현지시간) 바레인 국영 BNA 통신을 인용한 보도에 따르면 바레인 내무부는 이란 혁명수비대와 연계된 조직의 핵심 가담자 41명을 검거했다고 발표했다.

바레인 내무부는 해당 조직이 이란의 신정주의 사상과 연루되어 바레인 내에서 간첩 활동을 수행했으며, 이란의 노골적인 침략 행위에 동조한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 현재 바레인 당국은 검거된 인원들을 상대로 추가적인 수사를 확대하고 있다.

이번 검거는 바레인의 특수한 종파적 갈등 구조와 맞물려 안보적 긴장감을 더하고 있다. 바레인을 통치하는 왕실은 이슬람 수니파인 반면, 국민의 다수는 시아파로 구성되어 있어 종파 간 갈등이 상존하는 지역이다.

특히 바레인 내 시아파 야권은 이란에 우호적인 경향을 보여왔으며, 바레인 정부는 이란의 개입을 자국 안보를 위협하는 핵심 요소로 규정해왔다.

현지에서는 이번 발표가 최근 미국과 이란의 국지적 군사 충돌, 아랍에미리트(UAE)를 향한 이란발 공격 재개 등 중동 정세가 극도로 불안정해진 시점에 나왔다는 점에 주목하고 있다.

지역 내 휴전이 위태로워진 상황에서 바레인 정부가 내부 시아파 세력에 대한 단속을 강화함으로써 이란의 영향력을 차단하겠다는 경고 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.