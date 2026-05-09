경찰, 범행 당시 흉기 소지 확인…영장 신청

[헤럴드경제=최은지 기자] 대구의 한 아파트에서 층간소음 문제로 갈등을 빚던 위층 이웃을 엘리베이터 안에서 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

연합뉴스에 따르면 대구 서부경찰서는 이웃 주민을 흉기로 숨지게 한 혐의(살인)로 A(20대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 9일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 10시 40분경 대구 서구의 한 아파트 엘리베이터 안에서 위층 주민 B(50대)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 아파트 관계자의 신고를 받고 현장에 출동해 1층 엘리베이터 앞에 있던 A씨를 현행범으로 체포했다.

사건 당시 A씨는 이미 흉기를 소지한 상태로 B씨를 마주쳤던 것으로 확인됐다. B씨는 즉시 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. A씨 역시 체포 과정에서 자상을 입어 치료를 받고 있으나 생명에는 지장이 없는 상태다.

경찰 조사 결과, 두 사람은 평소 층간소음 문제로 다툼을 벌여온 것으로 파악됐다. 특히 약 1년 전에도 이들과 관련한 층간소음 신고가 한 차례 접수되어 경찰이 출동한 뒤 현장에서 종결된 이력이 있는 것으로 드러났다. A씨와 B씨는 각각 가족과 함께 해당 아파트에 거주해 온 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “층간소음으로 인한 갈등이 범행 동기가 된 것으로 추정된다”며 “A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.