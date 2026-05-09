[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 장타자 정찬민이 KPGA 파운더스컵에서 선두에 나섰다.

정찬민은 9일 전남 영암의 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 버디 7개에 보기 3개로 4타를 줄여 중간 합계 10언더파 206타로 공동 2위인 양지호와 정재현을 1타 차로 앞섰다.

정찬민은 17번 홀까지 공동 선두를 달리다 마지막 18번 홀(파4)에서 7m 거리의 만만찮은 버디 퍼트를 집어넣어 1타 차 선두로 최종라운드를 맞게 됐다. 정찬민은 이로써 지난 2023년 GS칼텍스 매경오픈과 골프존-도레이 오픈에서 2승을 거둔 후 3년여만에 투어 통산 세번째 우승에 도전하게 됐다.

정찬민은 최종라운드에 대해 “내 플레이에 더 집중하려고 한다. 내일 바람도 많이 분다고 해서 전체적으로 타수가 많이 줄어들지는 않을 것 같다. 그런 상황에서도 흔들리지 않고 경기를 하다 보면 좋은 결과가 따라오지 않을까 생각한다”고 밝혔다.

양지호와 정재현은 나란히 5언더파 67타를 때려 공동 2위에 올랐다. 양지호는 지난 2022년 KB금융 리브챔피언십과 2023년 하나은행 인비테이셔널에서 우승했다. 반면 필리핀으로 골프 유학을 다녀온 정재현은 아직 정규투어 우승이 없다.

군 복무를 마치고 복귀한 신상훈도 5타를 줄여 중간 합계 8언더파 208타로 단독 4위에 올라 역전 우승에 도전하게 됐다.

타이틀 방어에 나선 문도엽은 7언더파 65타를 때려 중간 합계 7언더파 209타로 오승택과 함께 공동 5위에 자리했다. 선두 정찬민과 3타 차라 2년 연속 우승 기회는 남아 있다.

베테랑 강경남은 데일리 베스트인 8언더파 64타를 기록해 중간 합계 6언더파 210타로 공동 7위에 포진했다. 강경남은 보기 없이 이글 1개와 버디 5개를 잡았다.