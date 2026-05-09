[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)가 사행산업통합감독위원회(이하 사감위)에서 추진하는 ‘청소년 도박예방 주간’을 맞아 오는 11일부터 17일까지 ‘청소년 도박예방 온라인 퀴즈 이벤트’를 시행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 온라인 중심의 청소년 도박 노출 증가에 따라 예방홍보를 강화하고, 도박의 위험성을 청소년들이 스스로 인식하는 기회를 제공하고자 기획됐다.

퀴즈의 주요 내용은 도박문제 전문 상담전화 1336 안내, 미성년자 마권 구매 불가 원칙, SNS·메신저를 통한 불법 도박 사이트 유입의 위험성, 타인 계정 이용 대리 베팅의 위법성, 게임 형태 서비스의 도박 해당 여부 등 청소년이 반드시 알아야 할 실질적인 예방 정보들을 담고 있다.

참여를 원하는 경우 한국마사회 홈페이지와 렛츠런파크 공식 페이스북 등을 통해 참여할 수 있으며 이벤트 종료 후 전체 정답자 중 200명을 무작위로 추첨해 기프티콘을 증정한다.

한국마사회 관계자는 “청소년 도박은 본인뿐만 아니라 주변 지인 계정을 도용하는 등 2차 피해로 이어질 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다”며 “청소년들이 도박의 위험성을 올바르게 인식하고, 우리 사회에 건전한 베팅 문화와 이용자 보호체계가 정착되기 바란다”고 밝혔다.