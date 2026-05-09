송도 국제업무지구 마지막 대단지 규제 피한 인천…집값 상승 이어지나

[헤럴드경제=홍승희 기자] 인천 연수구의 송도국제도시에서 역대 최대 분양가가 책정됐다. 바로 국제업무지구(IBD)에 마지막으로 공급되는 ‘더샵 송도그란테르’다. 규제가 적용되지 않아 사각지대로 꼽히는 송도에서 속속 신고가가 체결되는 가운데 분양가 상승이 동일 지역 집값 상승으로 이어질지 이목이 집중된다.

9일 분양업계에 따르면 포스코이앤씨가 이달 19일부터 인천 송도국제도시 국제업무지구에 분양하는 더샵 송도그란테르는 1블록의 84㎡ C타입의 최대 분양가가 13억1800만원으로 책정됐다. 그 외 102㎡의 E타입은 15억5300만원, 124㎡ D타입은 19억5400만원, 128㎡ C타입은 19억7800만원 수준이다.

국민평형(84㎡)을 기준으로 평(1평=3.3㎡)당 분양가를 환산하면 약 3876만원 수준으로, 인천 역대 최고가다. 주택도시보증공사(HUG)가 집계한 민간아파트 분양가격에 따르면 인천의 지난 3월 평균 평당 분양가격은 1986만원으로, 이에 두 배에 달하는 가격이다.

분양가가 가장 저렴한 11블록도 84㎡ I타입이 12억4100만원에 달했으며, 6블록, 5블록, 3블록, 4블록도 각각 13억600만원, 12억8100만원, 12억6400만원, 12억5100만원 순이라 모두 12억원을 넘었다.

향후 송도에서 귀한 ‘대단지’가 될 더샵 송도그란테르는 84~198㎡(이하 전용면적) 아파트 1544가구와 주거형 오피스텔 96실을 분양한다. 지하 2층부터 최고 46층까지 6개 단지, 총 15개 동으로 구성되는 대단지다.

포스코이앤씨는 글로벌 건축 설계사 유엔스튜디오와 협업해 송도 워터프론트와 도시 스카이라인 등을 반영해 입체적인 디자인을 적용했다. 블록별로 외간 콘셉트도 모두 달라 단조롭지 않은 다양한 매력을 느낄 수 있을 전망이다. 단지 내 커뮤니티 시설도 하이엔드 주거에 걸맞게 다양하게 마련됐다.

이 단지로 송도 국제업무지구의 아파트 분양이 마무리된다. 송도 국제업무지구는 2005년 5월 ‘송도 더샵 퍼스트월드’를 시작으로 다양한 아파트와 주상복합이 입주했다. 첫 분양가가 평당 1260만원 수준으로 당시로서는 고가였지만, 최고 260대 1을 기록하는 등 최고의 청약 경쟁률을 보였다.

최근에는 인천이 규제를 피하며 송도 국제업무지구에서 속속 신고가가 속출되고 있다. 인천 송도 인천대입구역에서 경기도 남양주 마석을 잇는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선이 지난해 착공한 영향도 작용했다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 송도더샵13단지하벼뷰는 지난 1월 3일 101㎡가 10억6000만원(8층)에 거래되며 신고가를 경신했다. 118㎡는 지난 3월 26일 116억원(22층)에 손바뀜됐다. 송도더샵센트럴파크3차 80㎡도 지난 1월 17일 11억2500만원(38층)에 팔리며 최고가를 경신했다.