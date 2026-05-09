[헤럴드경제=박세정 기자] 주중이란대사는 미국의 압박에도 대이란과 관련된 중국의 입장이 바뀌지 않을 것이라고 언급했다.

9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 연합뉴스에 따르면 주중이란대사는 전날 베이징에서 열린 정례 브리핑에서 이같이 밝혔다.

그는 “이란과 중국은 지역과 세계의 안보, 평화, 발전 등의 문제에서 매우 공통된 견해를 공유하고 있다”며 “이러한 뿌리 깊은 관계를 고려할 때 우리는 미국이 중국에 어떠한 압박을 가해 이란과의 관계에 대한 중국의 입장과 견해를 바꿀 수 있는 가능성을 절대로 고려하지 않는다”고 밝혔다.

이같은 언급은 도널드 트럼프 미국 대통령이 방중을 앞둔 가운데, 미국이 중국에 이란과의 관계를 압박할 수 있다는 관측이 제기된 가운데 나온 것이다.

트럼프 대통령은 오는 14~15일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 할 예정이다. 이런 가운데 미국 재무부는 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여된 것으로 지목되는 중국, 홍콩 기업 등 10곳을 제제 대상에 올리기도 했다.