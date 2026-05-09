토요일 경북권 대기 ‘건조 특보’…산불 예방해야

[헤럴드경제=차민주 기자] 토요일인 9일은 전국에서 화창한 봄 날씨가 이어질 것으로 예보됐다. 낮 최고기온은 20~26도로 평년과 비슷한 수준이다.

일요일인 10일 날씨도 전국이 대체로 맑을 전망이다. 아침 최저기온은 6∼14도, 낮 최고기온은 20∼27도로 예보됐다.

이날 연합뉴스에 따르면 기상청은 고기압의 영향으로 맑은 날씨가 이어지고 온난한 남서풍이 유입되면서 기온이 오르겠다고 설명했다.

주요 지역별 낮 최고기온은 ▷서울 23도 ▷인천 21도 ▷원주·강릉 22도 ▷대전·광주 23도 ▷대구·울산 24도 등으로 예상된다.

다만 일교차가 큰 것으로 나타났다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15∼20도로 크게 벌어질 예정이다.

낮 동안 강한 햇볕이 예상돼 오존에도 주의가 필요한 것으로 드러났다. 오존은 휘발성유기화합물(VOCs) 등 대기오염물질이 햇빛과 광화학 반응을 일으키며 생성된다.

일부 지역에서 건조 특보도 발효됐다. 대구·경북 남동부가 대표적이다. 아울러 일부 수도권과 강원 동해안, 충북, 그 밖의 경상권도 대기가 건조할 것으로 집계됐다. 건조특보가 또 다른 지역으로 확대될 가능성도 있다.

이에 따라 기상청은 산림 인접 지역에서 화기 사용과 쓰레기 소각 등을 자제하는 등 산불 예방에 특히 주의해 달라고 당부했다.

전남 서해안에는 이날 오전 9시까지 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 낄 것으로 보인다. 그 밖의 전남 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상돼 교통안전에 유의해야 한다.