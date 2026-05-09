[헤럴드경제=박세정 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐 선거에 출마한 한동훈(무소속)·하정우(더불어민주당)·박민식(국민의힘) 후보가 각자 부산 지역의 ‘적임자’라고 평가하며 선거 자신감을 드러냈다.

무소속 한동훈 후보는 연합뉴스와 인터뷰에서 “지난 20년간 정체된 부산 북갑 지역의 새로운 발전을 끌어낼 적임자”라고 자평했다.

그는 “한동훈의 선거는 부산 북갑에서 시작해 부산 북갑에서 끝날 것”이라며 “이번 보궐 선거는 제게 운명 같은 선거”라고 강조했다.

그러면서 “북갑 주민들과 함께 제 정치를 끝까지 할 것이라는 약속을 다시 한번 드린다”며 “부산의 미래, 대한민국의 미래를 여러분과 함께 열 기회를 달라”고 덧붙였다.

더불어민주당 하정우 후보는 자신의 전공 분야인 인공지능(AI)을 경쟁력으로 꼽았다.

그는 연합뉴스와 인터뷰에서 “북갑 지역구의 오랜 현안에 AI라는 새로운 해법을 더해 주민 삶의 질을 획기적으로 개선하겠다”며 “지역 현안에 매우 현실적 도구인 AI를 접목해 북구를 대한민국 AI 교육 1번지로 만들겠다”고 강조했다.

하 후보는 “저는 계속 미래를 만드는 일을 해온 사람이기 때문에 북구를 어떻게 성장시킬 건가와 북구를 사람들이 모이고 청년이 떠나지 않는 곳으로 만드는 데 주력하겠다”고 언급했다.

국민의힘 박민식 후보는 “지역을 제일 잘 아는 진짜 북구 사람인 제가 승리해 지역발전을 이루겠다”고 포부를 밝혔다.

박 후보는 연합뉴스와 인터뷰에서 “저는 7살 때부터 북갑 지역에 살았다”며 “북구는 어떤 지역보다 자부심과 자존심이 강하고 향토색이 짙은 지역”이라고 말했다.

그러면서 “진짜 북구에서 자라고 많은 경험을 통해 북구의 빛과 그림자, 북구의 애환을 몸으로 느끼는 사람은 박민식밖에 없기 때문에 제가 북구 발전의 가장 적임자”라고 자평했다.