하위 37개 매장 중단…67개 매장에 집중 ‘임금 70%’ 휴업수당 지급…전환 배치도

[헤럴드경제=정대한 기자] 슈퍼마켓 ‘홈플러스 익스프레스’를 하림에 매각하며 1200억원을 확보한 홈플러스가 본격적인 구조혁신 작업에 나선다. 향후 두 달간 대형마트 37곳의 영업을 잠정 중단한다.

홈플러스는 8일 대형마트·온라인·본사 등 잔존 사업 부문의 사업성 개선을 위한 2차 구조혁신에 착수한다고 밝혔다. 홈플러스는 이번 구조혁신을 통해 사업성을 개선하고, 이를 제3자에게 매각해 미지급 채권을 상환하고 회생절차를 완료한다는 방침이다.

홈플러스는 전날 홈플러스 익스프레스의 영업권을 하림그룹 산하 NS쇼핑에 1206억원에 매각했다. 홈플러스 익스프레스의 채무 일부를 NS쇼핑이 변제하는 내용에도 합의했다. 다만, 익스프레스 매각만으로는 회생절차 가결에 필요한 운영자금과 정상화를 위한 재원을 충당하기 어려운 상황이다.

이에 홈플러스는 점포 운영 효율화와 추가 유동성 확보를 병행하기로 했다. 홈플러스는 오는 10일부터 7월 3일까지 약 두 달간 전체 104개 대형마트 매장 중 하위 37개 매장의 영업을 잠정 중단한다. 대신 공급 가능한 상품을 67개 매장에 집중적으로 배치해 매출 하락과 고객 이탈을 방지하겠다는 방침이다.

홈플러스 관계자는 “회생절차 개시 이후 주요 거래처들이 납품 조건을 강화하면서 전 매장에 충분한 상품을 공급하기 어려워진 데 따른 불가피한 결정”이라며 “제한된 상품 물량을 핵심 매장에 우선 공급해 고객 선택권을 회복하고, 주요 점포의 매출 하락과 고객 이탈을 방지하기 위한 조치”라고 설명했다.

이번 조치로 영업이 중단되는 37개 점포 직원에게는 평균 임금의 70%에 해당하는 휴업수당이 지급된다. 근무를 희망하는 직원은 영업을 지속하는 다른 매장으로 전환 배치할 예정이다. 영업이 중단되는 마트 점포 내에 있는 몰은 영업을 이어간다. 입점 사업자들도 영업할 수 있다.

홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 브릿지론과 긴급운영자금(DIP) 대출 지원도 요청했다. 현재까지 메리츠 측으로부터 구체적인 회신은 받지 못한 것으로 전해졌다.

홈플러스 측은 “회생절차 개시 이후 부동산 등 자산매각을 통해 어렵게 확보한 모든 자금이 메리츠 대출금 변제에 사용되고 있어 최소한의 운영자금조차도 확보하기 어려운 상황”이라며 “현금화가 가능한 홈플러스 자산 전부를 담보로 보유하고 있는 메리츠의 자금 지원 없이는 사실상 회생이 불가능하다”고 호소했다.

홈플러스는 채권단의 요구를 반영해 기존 회생계획안보다 강화된 수정안을 마련할 계획이다. 수정안에는 ▷점포 운영 효율화 ▷일부 점포 영업 중단 계획 ▷잔존사업 부문 M&A(인수·합병) 추진 방안 등이 담긴다.

회사 관계자는 “조만간 법원에 수정 회생계획안을 제출하고, 회생계획 인가 전이라도 익스프레스 매각 이후 잔존사업 부문에 대한 M&A를 병행 추진할 것”이라고 전했다.