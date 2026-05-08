- 5월 8일~25일까지 도심 속 꽃마중…녹색 휴식처에서 즐기는 봄의 향연

[헤럴드경제= 이권형기자] “5월에 꽃마중 오세요”~ 대전시가 도심 속에서 꽃들이 건네는 다정한 인사와 봄의 찬란함을 만끽하는 특별한 시간을 마련했다.

대전시는 8일~25일까지 18일간 한밭수목원 동원과 서원 일원에서 ‘2026년 봄꽃 전시회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 ‘오월의 꽃마중’을 주제로, 먼 길을 찾아온 귀한 손님을 맞이하듯 정성껏 가꾼 봄꽃의 아름다움과 생명력을 시민들이 가장 가까이서 느낄 수 있도록 기획했다. 운영시간은 오전 5시~오후 9시까지다.

전시의 중심이 되는 ‘작약’은 수줍음을 머금은 채 우아하고 화사한 자태를 뽐내고, ‘으아리(클레마티스)’는 고결한 마음으로 입체적인 수직 정원의 묘미를 전한다. 또한 5월의 여왕인 ‘장미와 해당화’는 수목원 전역을 사랑과 열정이 넘치는 공간으로 채운다.

여기에 전통미를 살린 항아리정원에는 ‘야생화’를 배치해 청아하고 단아한 매력을 더했으며, 각 식물이 가진 생태적 특성과 조화를 살린 공간 구성으로 시민들이 자연의 생동감을 더욱 깊이 있게 느낄 수 있는 진정한 ‘꽃마중’의 장을 마련했다.

아울러 수목원 곳곳에는 꽃담 조형물과 체험형 핀스크린을 설치해 관람객들에게 색다른 즐거움을 제공한다. 야간에는 조명이 더해져 꽃잎의 세밀한 질감을 감각적이고 낭만적으로 감상할 수 있다.