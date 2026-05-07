하선한 23명 귀국하거나 다른 휴양지 이동

[헤럴드경제=고은결 기자] 한타바이러스 집단 감염이 발생한 크루즈선에 탑승했던 승객들이 본국에 돌아가며 각국 보건당국이 긴장하고 있다.

6일(현지시간) 영국 매체 가디언과 텔레그래프 등 외신에 따르면 한타바이러스 의심 환자가 나온 네덜란드 선적 ‘MV 혼디우스’에 탔던 승객 대부분이 본국으로 돌아갔다는 보고가 이어지고 있다.

이 크루즈선은 지난달 1일 아르헨티나 우수아이아에서 출항해 지난 3일 서아프리카 카보베르데 앞바다에 정박하기 전에 대서양 여러 섬에 기항했고, 이때 여행을 끝내고 내린 승객도 있었다.

지난달 22∼24일 영국령 세인트헬레나에서는 총 23명이 하선했다. 이들은 남아프리카공화국 요하네스버그를 거쳐 본국으로 돌아가거나 다른 휴양지로 이동했다.

이들 중 귀국한 한 스위스인은 사람 간 전염이 가능한 한타바이러스의 한 유형인 안데스 변종바이러스에 감염된 것으로 확인됐다.

영국 보건안전청은 이들의 접촉자를 추적하는 한편, 확진자와 같은 항공편에 탔을 가능성이 있는 승객을 추적하려 관계 부처와 협력 중이다.

미국 질병통제예방센터(CDC)도 귀국한 자국 승객들을 모니터링 중이다. 뉴욕타임스는 조지아주(2명), 애리조나주(1명), 캘리포니아주(미공개)에서 승객들이 보건당국의 관리를 받고 있지만, 아직 증상을 보인 사람은 없다고 전했다.

호주 외교부 대변인은 크루즈선에 탑승한 호주인 4명을 인지하고 있으나 한타바이러스 발생에 영향받은 사람이 있는지는 파악하지 못했다고 텔레그래프에 밝혔다.

각국 보건 당국은 한타바이러스 발생이 일반 대중에 미치는 위험은 아직 미미하다고 보고 있다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 지금까지 확인된 크루즈선 내 한타바이러스 의심 환자는 총 8명이며 그중 3명이 확진 판정을 받았다. 사망자는 총 3명이다.