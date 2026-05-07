[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보는 7일 대구 도시철도 4호선인 엑스코선의 기존 AGT(무인경전철) 방식을 재검토하고 모노레일 방식으로 추진하겠다는 교통 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 오전 대구 달서구 선거사무소에서 열린 6차 공약 발표회에서 “대구 어디서나 도시철도로 연결되는 교통체계를 구축하겠다”며 교통·관광 분야 공약을 공개했다.

특히 논란이 이어져 온 엑스코선 건설 방식과 관련해 “도시철도 3호선과 4호선을 모두 모노레일 방식으로 단일화해 노선 간 연계성과 사업 효율성을 높이겠다”고 밝혔다.

이어 “대구공고에서 경북대 후문으로 이어지는 구간은 도로 폭이 좁아 현행 AGT 방식으로 추진할 경우 소음과 교통 민원 등이 우려된다”며 변경 추진 배경을 설명했다.

김 후보는 도시철도망 확대 방안으로 도시철도 3호선 신서혁신도시 연장(용지~고산~혁신도시), 도시철도 4호선 조기 착수, 엑스코 순환선 형태의 도시철도 5호선 건설 계획 확정 등을 제시했다.

또 대구~군위 팔공산 관통도로와 조야~동명 광역도로 건설, BRT 공항버스 도입 등을 통해 신공항 접근성을 높이겠다고 공약했다.

관광 분야에서는 대구 도심과 팔공산, 금호강을 연결하는 3대 관광벨트 조성과 체류형 관광 활성화 방안을 약속했다.

김부겸 후보는 “교통은 도시 발전의 혈관이자 시민 삶을 보듬는 복지”라며 “교통비 부담을 낮추고 미래 신산업과 시민 행복이 함께 어우러지는 기반을 만들겠다”고 말했다.