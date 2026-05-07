6일 출범 ‘부동산 지옥 시민대책회의’ 후속 조치 吳, 제보받는대로 현장서 시민대책회의 개최 방침

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회는 ‘부동산지옥 현장 제보’ 접수를 본격적으로 시작한다고 밝혔다.

이번 부동산지옥 현장 제보 접수는 6일 출범한 ‘부동산 지옥 시민대책회의’의 후속 조치다. 오 후보 선대위 관계자는 “실제 현장에서 벌어지는 전세 실종, 월세 급등, 세금 폭탄 등의 실상을 시민의 목소리로 낱낱이 파헤치겠다는 취지를 담고 있다”고 설명했다.

오 후보는 이날 영등포구 대림동 재개발 현장을 찾아 “집을 가지고 계신 분들은 공시가격이 올라 세금 문제로 걱정한다. 집을 갖고 계시지 않는 분들은 전세 물량과 월세 가격 문제 때문에 정말 고통이 심하다”며 “전세는 뭐 씨가 말라 아파트 단지를 가보면 전세 물건이 하나가 있거나 하나도 없거나하는 게 전 서울시의 공통된 현상”이라고 말했다.

이어 “대출 제한이 걸려 있어서 살려고 해도 살 돈이 없고, 은행 융자를 받자니 다 금지가 돼 있다”며 “집이 없어서 전월세 사시는 분들은 그분들대로, 자가를 갖고 있는 분들도 그분들대로 또 팔려는 분들도 살려는 분들도 모두 다 고통 속에 밤잠 못 이루는 그런 서울시가 지금 돼 버렸다”고 설명했다.

선대위는 시민들이 직접 제보한 실상을 중심으로 오 후보가 현장으로 직접 찾아가 ‘부동산지옥 시민대책회의’를 개최할 방침이다. 전날 성동구 행당동을 찾아 1차 회의를 개최한데 이어 이날 광진구 자양동에서 2차 회의를 열었다.