스페이스X·테슬라 공동 운영…최대 173조 투자 전망 AI·우주 데이터센터용 반도체 직접 생산 나서 “컴퓨팅 수요, 기존 공급능력 초과” 판단 세제 혜택 승인 여부 다음달 결정

[헤럴드경제=서지연 기자] 일론 머스크가 인공지능(AI)과 우주 데이터센터용 반도체 생산을 위해 미국 텍사스에 초대형 공장 건설에 나선다. 급증하는 컴퓨팅 수요에 대응하기 위해 자체 칩 생산 체계를 구축하려는 전략으로 풀이된다.

6일(현지시간) AFP통신에 따르면 스페이스X는 텍사스주 휴스턴 북서쪽 그라임스 카운티에 반도체 생산 시설 ‘테라팹(Terafab)’을 건설할 계획이다. 초기 투자 규모는 최소 550억달러, 약 80조원 수준이며 향후 증설까지 포함할 경우 총 1190억달러, 약 173조원에 이를 수 있다는 전망이 나온다.

머스크는 해당 공장을 전기차 기업 테슬라와 스페이스X가 공동으로 운영할 계획이라고 밝혔다. 테라팹은 AI와 로봇, 우주 데이터센터에 필요한 반도체를 직접 생산하기 위한 프로젝트다.

일론 머스크는 그동안 반도체 산업 경험은 없지만, 테슬라와 스페이스X의 컴퓨팅 수요가 기존 글로벌 반도체 공급망의 생산 능력을 넘어설 것으로 판단해 자체 생산 필요성을 강조해왔다.

머스크는 장기적으로 지구에서 100~200기가와트 규모의 컴퓨팅 전력을 지원할 수 있는 칩과, 우주에서는 1테라와트 규모의 연산 능력을 뒷받침할 반도체 생산을 목표로 제시했다.

공장이 들어설 그라임스 카운티는 다음 달 3일 테라팹 프로젝트에 대한 세금 감면 승인 여부를 논의할 예정이다. 카운티 측은 해당 프로젝트에 대해 “미국 내 반도체 생산 역량을 획기적으로 확대할 투자”라고 평가했다.