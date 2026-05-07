- 한의학연구원 김형준 박사팀, 삼차신경 경로 활성화 신경염증 억제

[헤럴드경제=구본혁 기자] 그동안 적합한 약물이 없어 부작용이 많은 우울증 치료제를 사용해온 외상후스트레스장애(PTSD) 치료를 위한 새로운 해법이 제시됐다.

한국한의학연구원 김형준 박사와 경희대학교 함대현, 이봄비 교수 공동연구팀은 침 치료가 삼차신경 경로를 통해 PTSD로 유발된 우울 및 불안 증상을 완화하는 효과를 확인했다고 7일 밝혔다.

연구팀은 정수리의 백회혈과 이마의 인당혈 전침(전기침) 자극을 가했을 때 삼차신경이 활성화되고 신경염증이 조절되면서 우울 및 불안 행동이 감소하는 작용기전을 규명했다.

연구팀은 PTSD 유사 동물모델을 활용해 전침의 효과를 분석한 결과, 무기력 행동 등 우울 행동과 불안 행동이 감소하고, 탐색 행동은 증가하는 등 행동학적 증상이 유의하게 개선되는 것을 확인했다.

백회혈과 인당혈 자극 시 삼차신경을 직접 자극한 경우와 비슷하게 삼차신경절 주변 혈관이 확장되고 관련 뇌 신경핵이 활성화되는 것을 관찰, 침 자극이 삼차신경 경로를 통해 작용한다는 사실을 입증했다.

또한 전침은 염증성 사이토카인의 생성을 줄이고 일부 뇌의 면역세포 활성화를 조절함으로써 신경염증을 효과적으로 완화하는 것으로 나타났다.

특히 동물모델에서 뇌 염증의 핵심 조절 인자인 P2X7 수용체를 조절해 신경염증을 억제하고, 불안과 우울 행동을 완화하는 효과를 보였다.

김형준 박사는 “이번 연구는 침 치료가 신경염증을 억제하고 불안, 우울을 조절할 수 있다는 것을 보여준다”라며 “향후 임상연구를 통해 침술의 신경 조절 효과를 검증하고 뇌 신경계와 글림프계를 조절하는 안전한 뇌자극 기술을 개발할 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘Animal Models and Experimental Medicine’에 3월 15일 게재됐다.