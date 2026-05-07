기업 수요 급증 AIDC 매출 31%↑ “통신본업·AX 경쟁력 체계적 확보”

LG유플러스(대표 홍범식·사진)가 인공지능데이터센터(AIDC) 등 AX(AI 전환) 사업의 성장세에 힘 입어 올 1분기 매출과 영업이익 모두 호실적을 기록했다.

7일 LG유플러스는 1분기 연결재무제표 기준 매출(영업수익) 3조8037억원, 영업이익 2723억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기대비 매출은 1.5%, 영업이익은 6.6% 상승한 수치다.

매출에서 단말 수익을 제외한 서비스 수익은 3조370억원으로 3.3% 늘었다.

사업별로는 AIDC 매출이 전년보다 31% 증가한 1144억원을 기록하며 성장세가 두드러졌다. 기존 코로케이션에 DBO(설계·구축·운영) 매출이 늘어난 영향이다. AIDC 등이 포함된 기업 인프라 수익은 4356억원으로 지난해 같은 기간 대비 6.3% 증가했다.

LG유플러스의 AIDC 사업을 DBO 사업으로 본격 확대하며 수익 구조를 다변화하고 있다. 회사는 AIDC 사업의 견조한 성장 흐름에 기반해 DBO 사업을 가속화하고 AI 기반 신사업 발굴을 통해 신규 성장 기회를 확대할 계획이다.

1분기 모바일 부문 전체 수익은 1조 6526억원으로 3.2% 상승했다. 전체 모바일 가입회선은 지난해 같은 기간 대비 6.4% 성장한 3093만 1000여개로 집계돼 3100만 개를 눈앞에 뒀다. 1분기 동안 총 22만개의 가입 회선이 순증했다.

5G 핸드셋 가입자는 11.0% 늘어난 947만 3000명을 기록했다. 전체 핸드셋 가입자 대비 5G 보급률은 84.2%로 확대됐다. IoT 회선과 MVNO 회선을 제외한 MNO 서비스 가입자당평균매출(ARPU)는 0.3% 상승한 3만 5646원을 기록했다.

IPTV와 인터넷 사업으로 구성된 스마트홈 부문 수익은 4.1% 상승한 6563억원을 기록했다. 인터넷 수익은 7.9% 성장한 3200억원으로 집계됐다. 인터넷 가입자는 1분기 6만 2000명이 순증하며, 4.5% 늘어난 564만명으로 나타났다.

IPTV 수익은 가입자의 안정적 증가세에 힘 입어 1.5% 증가한 3351억원을 기록했다. IPTV 가입자는 576만 7000명으로 2.8% 늘었다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)/최고리스크책임자(CRO)는 “통신 본업의 수익성 강화를 핵심 과제로 삼고, AX 사업의 경쟁력을 체계적으로 확보해 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.

한편, LG유플러스는 주주가치 제고를 위해 오는 5월 15일 지난해부터 매입해 온 약 800억원(장부금액 기준)의 자기주식 전량을 소각하기로 결정했다.

이는 지난 2024년 11월 발표한 기업가치 제고 계획 ‘밸류업 플랜’의 일환이다. 이 플랜을 통해 LG유플러스는 연결재무제표 기준 자기자본이익률(ROE)을 8%~10%까지 끌어올리고, 주주환원율도 최대 60% 수준을 달성하겠다는 중장기 계획을 내놓은 바 있다.

박세정 기자