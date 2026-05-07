하이닉스 등 계열사와 협력기회 제공

SK는 성장 단계에 진입한 소셜벤처의 스케일업(Scale-up)을 돕는 프로그램 ‘임팩트부스터’(사진)를 출범한다고 7일 밝혔다. 소셜벤처는 사회문제 해결을 위한 설루션도 제공하며 수익도 추구하는 스타트업을 말한다.

임팩트부스터는 성장 단계에서 도약 기회를 확보하는 데 어려움을 겪는 소셜벤처의 구조적 한계를 보완하기 위해 고안됐다. 프로그램 모집 대상은 초기 투자(Pre-A) 단계를 지나 시리즈 A·B단계에 진입한 소셜 벤처(IPO 이전 기업)이다. 매년 약 10개사를 선발해 집중 육성할 계획이다.

SK는 선발 기업에 SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤 등 주요 계열사와의 사업 협력 기회와 사업지원금 최대 7000만원을 제공한다. 기업 성장에 활용할 수 있는 1000만원의 자금을 우선 제공한다. 이후 SK 계열사와 협력해 해결하고자 하는 과제를 발굴하면 실증 사업에 필요한 자금을 최대 6000만원까지 제공하는 방식이다.

SK는 기존 소셜벤처 육성 프로그램을 연계해 전 과정을 통합 지원한다. SK프로보노가 대표적이다. SK프로보노는 다양한 분야의 전문 지식과 경험을 보유한 SK그룹 구성원이 소셜벤처에 자문을 제공하는 활동이다. 한영대 기자