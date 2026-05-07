봄기운 담은 디자인…5500만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] MINI 코리아가 봄 감성을 담은 한정판 컨버터블 모델 ‘더 MINI 쿠퍼 컨버터블 S 인디고 브리즈 에디션’을 국내에 공식 출시한다고 7일 밝혔다.

이번 에디션은 오픈 톱 드라이빙의 계절감을 강조한 모델로, 봄 하늘과 햇살의 잔상을 연상시키는 색상과 디자인 요소를 적용한 것이 특징이다.

외장에는 ‘인디고 선셋 블루’ 컬러를 적용했다. 여기에 ‘바이브런트 실버’ 색상을 보닛 스트라이프와 팔각형 라디에이터 그릴 테두리, 사이드 미러캡, 측면 하단 데칼 등에 더해 역동적인 분위기를 강조했다. 18인치 나이트 플래쉬 스포크 투톤 경량 휠도 탑재했다.

실내에는 밝은 베이지 색상의 시트를 적용해 블루톤 외장과 대비를 이루도록 했다. 앞좌석에는 JCW 스포츠 시트를 장착해 스포티한 주행 감성과 착좌감을 높였다.

전동식 3-IN-1 소프트톱은 20초 만에 완전 개방이 가능하며, 최대 40㎝만 열어 선루프 형태로도 사용할 수 있다.

파워트레인은 MINI 트윈파워 터보 4기통 가솔린 엔진과 스텝트로닉 7단 더블 클러치 변속기를 조합했다. 최고출력은 204마력, 최대토크는 30.6㎏·m다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지는 6.9초 만에 도달한다.

차량의 국내 판매 가격은 5500만원(부가세 포함·한시적 개별소비세 인하 기준)이다.