마두로 체포작전 참여 미군, 베팅으로 6억 수익 등 내부자 거래 의혹 블거지며 온라인 베팅, 국가안보 이슈로 부각

미국 국무부가 외교관 등 직원들에게 미국과 이란의 종전 협상 결과를 예측하는 베팅 사이트에 돈을 걸지 말라는 지침을 내렸다.

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 국무부 내부 지침을 입수해 이같이 보도했다. 미 국무부는 해당 지침에서 “최근 언론 보도에서 정부 관계자들이 비공개 정보를 이용해 칼시, 폴리마켓 등 예측 시장에서 베팅하고 있다는 우려가 제기됐다”며 이런 행위는 절대 용납되지 않을 것이라고 분명히 했다.

앞서 폴리마켓 등 온라인 예측 베팅 사이트에서는 미국의 군사 행동과 관련해 특정 시점에 베팅이 쏠리고, 확률이 극히 낮았던 결과가 현실로 이어지며 돈을 건 이들이 거액을 수령하는 등 수상한 움직임이 포착됐다. 이 중 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 축출 작전에 대해서는 특수부대원 개넌 켄 밴 다이크(38) 상사가 작전 논의에 참여하면서 베팅 사이트에서 40만달러(약 6억원)를 벌어들였다는 사실이 확인됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전을 발표하기 불과 몇 시간 전에도 폴리마켓에서 여러 사용자들이 휴전에 베팅, 막대한 수익을 올렸다고 전해졌다. 이에 국무부는 기밀 정보를 활용한 온라인 사이트 베팅을 금지하는 지침을 내리며 내부에 경고한 것이다.

이는 일회성 경고에 그치지 않을 것으로 보인다. 미 행정부는 정부 관계자들이 예측 시장에서 수익을 올리지 못하도록 막는 방안을 추진하고 있다. 온라인 예측 시장에서의 수상한 움직임이 역으로 내부 기밀을 누설하는 형태가 될 수 있다는 판단에서다. WSJ은 온라인 예측 시장이 잠재적인 국가안보의 위협으로 떠오르고 있다고 지적했다. 미 의회에서도 온라인 예측 시장에 대한 규제를 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다.