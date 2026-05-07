[헤럴드경제=채상우 기자] 일본에서 여학생들이 신던 실내화가 고가에 거래돼 현지 당국이 조사에 나섰다.

6일(현지 시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 일본에서 여학생들이 실제 착용한 실내화가 판매돼 현지에서 논란이 일었다고 보도했다.

당국은 해당 판매 행위가 미성년자 성 상품화와 관련한 법규를 위반했는지를 조사 중인 것으로 전해졌다.

상품으로 거래된 건 일본 학생들이 교내에서 사용하는 ‘우와바키(上履き·실내화)’다. 판매자들은 “현역 여고생이 신던 것”, “냄새 그대로 보존”, “사용감 있음” 등의 문구를 내걸고 프리미엄을 붙여 판매한 것으로 알려졌다. 실내화는 8000~2만엔, 비싸게는 5만엔(약 46만원)에 팔렸다.

일본 현지 매체들은 이런 거래가 미성년자 성상품화에 해당한다고 지적했다. 일본에서는 여고생 관련 상품을 거래하는 ‘JK(여고생) 상품’ 시장이 고질적 사회 문제로 제기돼왔다.

일본 당국은 판매자와 플랫폼 운영진을 상대로 청소년 보호 관련 법 위반 여부를 검토하고 있다. 지난 3월 일본 최대 중고 거래 플랫폼 중 하나인 메루카리는 여학생들이 입던 교복, 속옷 등 이른바 ‘부루세라’에 해당하는 품목 거래를 금지했다. 의류뿐만 아니라 교과서, 문구류 등 학교 관련 물품에도 적용되는 것으로 전해졌다.