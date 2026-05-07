출발지·반납지 제약없어 지점 방문 번거로움 해소

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 나들이와 이동 수요가 본격적으로 늘어나는 5월을 맞아 전국 내륙 단기렌터카 지점에서 고객 이동 편의성을 획기적으로 높인 ‘편도 서비스’와 ’배달받기 서비스’를 시행한다고 7일 밝혔다.

‘편도 서비스’는 차량을 대여받은 지점과는 다른 지점에서 반납할 수 있는 서비스다. 고객은 이동 경로에 맞춰 보다 자유롭게 차량을 이용할 수 있다. 예를 들어 고객은 서울에서 차량을 빌려 지방으로 이동한 뒤, 이동 동선에 맞춰 현지 지점에 차량을 반납한 후 바로 기차나 항공편을 이용할 수 있다.

제주도를 제외한 전국 SK렌터카 지점 약 50곳에서 서비스의 이용이 가능하며 향후 고객의 수요를 반영해 서비스 가능 지점을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. ‘편도 서비스’는 기본 대여료에 편도 요금을 추가하면 이용할 수 있다.

아울러 ‘배달받기 서비스’는 고객이 지점을 방문할 필요 없이 집 앞이나 사무실, 호텔 등 원하는 장소를 지정하면 SK렌터카가 원하는 장소로 차량을 직접 배송해 주는 서비스다. 이 서비스는 기본 대여료에 서비스 요금 3만원을 추가하면 제주도를 제외한 전국 지점 약 90개소 인근 어디서든 차량을 받을 수 있다.

SK렌터카 관계자는 “이제 렌터카는 고객이 지점을 찾아가서 이용하는 방식에서 벗어나, 고객의 이동 경로에 맞춰 보다 유연하게 이용하는 방식으로 진화해 나가고 있다”며 “앞으로도 고객의 관점에서 차별화된 이동 경험을 선사할 수 있도록 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.