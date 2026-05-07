국제 인증 및 PQ 착수 1년간 제품 성능 검증 등 진행

[헤럴드경제=한영대 기자] LS에코에너지는 베트남 생산법인 LS-비나(VINA)가 400㎸(킬로볼트)급 초고압 케이블 국제 인증 및 PQ에 착수한다고 7일 밝혔다.

PQ는 실제 송전망 적용을 전제로 시스템 전체의 장기 안정성을 평가하는 핵심 절차이다. 글로벌 대형 송전망 프로젝트 수주를 위한 필수 요건으로 꼽힌다. LS-비나는 약 1년간 제품 성능 검증과 장기 운전 신뢰성 평가를 거쳐 내년 하반기 제품 양산에 돌입할 계획이다.

LS-비나는 현재 230㎸급 제품까지 생산할 수 있다. 400㎸급은 LS전선이 생산해 온 대표 초고압 제품군이다. 이번 프로젝트가 완료되면 LS에코에너지도 LS전선 본사 수준의 초고압 포트폴리오를 확보하게 된다.

400㎸급 케이블은 국가 기간 송전망, 대규모 산업단지, 인공지능(AI) 데이터센터 등에 적용되는 핵심 전력 인프라다. 장거리 대용량 송전이 가능하며, 높은 품질 신뢰성과 안정성 기준이 요구되는 고부가 제품군이다. 최근 데이터센터 전력 수요 증가와 미국·유럽의 노후 전력망 교체, 전력망 증설 투자가 맞물리며 글로벌 초고압 케이블 수요는 빠르게 늘고 있다.

LS에코에너지는 최근 230㎸급 케이블 미국 인증을 확보하며 시장 진출 기반을 마련했다. 여기에 400㎸급 PQ까지 확보하면 글로벌 메이저 송전망 프로젝트 입찰 참여가 가능해진다.

LS에코에너지는 고부가 제품 라인업을 확대해 실적 상승세를 이어갈 계획이다. 올해 1분기에는 사상 최대인 매출액 2964억원, 영업이익 201억원을 달성했다. LS에코에너지 관계자는 “400㎸급 진입은 선진 시장 확대와 함께 수익성 중심 사업구조 전환을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.