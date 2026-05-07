광주·울산으로 지역 확대 5개월간 집중 교육…우수 교육생 SK 그룹 등 취업 기회도

[헤럴드경제=박세정 기자] SK AX가 그동안 수도권 중심에서 진행되던 채용 연계형 인공지능(AI) 교육 프로그램을 지역으로 확산한다. 지역 청년 인재에게 AI 교육을 실시하고 취업 기회까지 제공하기 위한 취지다.

7일 SK AX는 오는 13일까지 SKALA(스칼라) 4기를 모집한다고 밝혔다.

SKALA는 SK AX가 지난 2024년 시작한 채용 연계 실무교육 과정이다. 취업 준비 청년을 대상으로 약 5개월간 오프라인 종일 일정으로 진행된다.

회사는 올해 7월부터 시작되는 4기는 교육 범위 지역을 광주광역시와 울산광역시까지 확대했다.

교육 이수 후 입사가 가능한 국내외 대학(원) 졸업자 또는 졸업예정자는 전공과 무관하게 지원할 수 있다. 서류 심사와 SKCT(심층검사), 인공지능(AI) 역량 면접을 거쳐 선발된다. 지원은 5월 13일까지 SKALA 공식 홈페이지 혹은 SK그룹 채용 사이트에서 가능하다.

SKALA 교육 과정은 기업이 필요로 하는 현장형 실무교육을 제공하는데 강점이 있다고 회사 측은 설명했다. 급변하는 AI시대에 최적화된 인력을 육성해 기업의 AI인력난과 청년 취업난을 동시에 해결할 수 있다고 강조했다.

SKALA의 모든 커리큘럼과 교재는 SK 현직 전문가가 실무에 기반해 직접 설계했다.

이번 4기 교육생들은 데이터 분석, 생성형 인공AI 서비스 개발 등 AX(AI전환) 핵심 기술을 중심으로 교육받는다. 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 수준의 기술과 노하우를 체계적으로 습득하게 된다.

교육생들은 팀을 구성해 생성형 AI 기반 서비스를 직접 기획∙설계∙개발하는 프로젝트를 수행한다. 1기 교육 과정에서는 ‘AI 디지털 감사(Audit) 서비스’가 개발돼 기업 감사 업무에 실제 활용되는 성과를 내기도 했다. 이번 4기는 반도체, 에너지, 통신 등 주요 산업을 대상으로 실제 비즈니스 문제를 해결하는 프로젝트를 중심으로 운영될 계획이다.

우수 교육생에게는 SK AX를 비롯해 SK그룹 관계사, 자회사, 협력사 등으로의 취업 기회가 주어진다.

교육생 전원에게는 교육비를 전액 지원하고 월 최대 150만원 수준의 장학금 및 교육지원금, 프로젝트 우수 상금, 중식 지원 등 다양한 혜택이 제공된다.

김민환 SK AX HRX추진담당은 “지역 거점 확대를 통해 더 많은 청년들이 AX 전문가로 성장할 수 있는 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, SK AX는 스칼라 1,2기 교육을 통해 지금까지 194명의 인재를 배출했다. 이중 1기 수료생의 88%가 취업에 성공하는 등 80% 이상이 주요 기업에 취업했다. 팀별 프로젝트에서 1기는 ‘화상회의 설루션’, 2기는 ‘AI 영어회화 트레이닝 시스템’이 각각 우승했다.