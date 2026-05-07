매출 4조3923억원 등 전년 동기 수준 근접 휴대전화 고객 21만 순증…AI DC 89.3% 성장 “본원적 경쟁력 강화, AI 사업 지속 추진”

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 올해 1분기 영업이익이 지난해 유심 해킹 사태 이전 수준을 회복했다. 또 휴대전화 고객이 약 21만명 순증했고, AI 데이터센터(AI DC) 사업도 순항 중이다.

7일 공시에 따르면 SK텔레콤 올해 1분기(연결 기준) 실적은 매출 4조3923억원, 영업이익 5376억원, 순이익 3164억원 등으로 나타났다.

매출은 무선 사업 회복, AI DC 사업 성장 등에 힘입어 직전 분기보다 1.5% 늘었다. 영업이익도 유심 해킹 사태 이전 수준을 회복하며 5300억원을 넘었다.

특히 SK텔레콤은 올해 1분기 휴대전화 가입 고객은 약 21만명 순증했다. 이에 따라 이동전화 매출은 직전 분기 대비 1.7% 늘었다. 최근 멤버십 제도 개편을 통해 고객 혜택을 늘리고, 이용 편의성을 강화한 게 주효했다는 SK텔레콤 분석이다. SK텔레콤은 고객 선택권 제고를 위한 요금제 개편도 추진 중이다.

유선 사업을 담당하는 SK브로드밴드는 올해 1분기 매출 1조1498억원, 영업이익 1166억원 등으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 3.3%, 21.5% 증가한 수치다.

인공지능(AI) 사업도 궤도에 올랐다. AI 데이터센터(DC) 사업은 올해 1분기 매출 1314억원을 기록했다. 전년 동기 대비 89.3% 급성장했다. 가산 등 AI DC 가동률이 높아졌고, 구독형서비스(GPUaaS) 매출도 증가했다. 최근 글로벌 빅테크를 중심으로 AI 인프라 수요가 급증함에 따라 SKT는 AI DC 밸류체인 전 영역에 걸친 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

AI 기업간 거래(B2B) 시장 진출도 확대한다. 이를 위해 SK텔레콤은 최근 CEO 직속 엔터프라이즈 통합 추진 조직을 신설했다. AI B2C 영역의 경우, AI 에이전트 사업과 통신 산업의 시너지를 창출할 계획이다. 특히 AI 서비스 ‘에이닷’은 글로벌 모델 수준의 독자 AI 파운데이션 모델과 연계 등 자체 경쟁력을 강화할 예정이다.

박종석 SKT CFO는 “지난 1분기는 고객가치를 중심으로 본원적 경쟁력 강화하고, 정예화된 AI 사업을 통해 수익성을 회복해 나가는 기간이었다”며 “앞으로도 지속적인 성과 창출을 통해 실적 회복에 주력하겠다”고 밝혔다.