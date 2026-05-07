한반도 고대 개 유전체 첫 해독 사천 늑도·김해 봉황동 유적 분석 차세대 염기서열분석법 활용 성과 동아시아 개 집단 분화 과정 규명

[헤럴드경제=김명상 기자] 한반도 고대 개의 전장 유전체가 국내 최초로 해독됐다. 이번 연구는 한국 토종견의 형성 기원을 규명하는 중요한 학술적 토대가 될 전망이다.

국가유산청 국립문화유산연구원 국립가야문화유산연구소는 한반도에서 살았던 고대 개의 전장 유전체(생물의 DNA 전체 유전 정보)를 국내 처음으로 해독해 국제학술지 플러스 원(PLOS One)에 게재했다고 7일 밝혔다. 이번 연구는 국립가야문화유산연구소와 국립문화유산연구원 보존과학연구실, 동아대학교 석당박물관, 일본 종합연구대학원대학으로 구성된 공동연구팀이 수행했다.

연구팀은 ‘사천 늑도 유적’과 ‘김해 봉황동 유적’에서 출토된 고대 개 4마리를 대상으로 차세대 염기서열분석법(NGS)을 적용해 전장 유전체 정보를 복원했다. 사천 늑도유적은 기원전 3세기부터 기원전후 시기로, 김해 봉황동유적은 4~6세기로 추정된다.

분석 결과 한반도 고대 개는 초기 동부 유라시아 개의 특징을 가진 호주 딩고나 뉴기니아 싱잉독과 유전적으로 가깝지만, 서로 일치하지 않는 별개의 계통을 형성한 것으로 확인됐다. 이는 과거 하나로 간주됐던 동아시아 개 집단이 실제로는 여러 계통으로 분화돼 있었음을 의미하는 지표다.

고대 한국 개의 DNA에서는 동부 유라시아뿐 아니라 서부 유라시아 유래 유전자도 함께 확인됐다. 특히 현대에 가까운 개체일수록 서부 유라시아 유전자 비중이 높아지는 경향이 나타나, 오래전부터 지역이 다른 개들 사이에 유전자 교류가 이어졌음을 보여준다. 한국의 진돗개, 동경이, 삽살개 등 토종견도 서부 유라시아 개 유래 유전자 비율이 비교적 높은 것으로 나타났다.

한편 고대 한국 개는 늑대 집단과도 유전적으로 교류한 것으로 드러났다. 특히 일본늑대와 가장 밀접한 연관성을 보였으며 한국과 중국의 늑대 집단과도 유전자 흐름이 확인됐다. 이는 개가 가축화된 이후에도 야생 늑대와 완전히 분리되지 않고 지속적으로 영향을 주고받았음을 보여준다.

국립가야문화유산연구소는 “이번 연구 결과를 기반으로 신석기시대 개 유전체 자료를 추가로 확보해, 연구팀과 함께 한반도에 서식했던 개의 진화 과정을 보다 정밀하게 규명할 계획”이라고 밝혔다.