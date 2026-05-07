5월 11일부터 6월 30일까지…큐알(QR)코드, 전자우편, 우편, 방문 등 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 기본이 튼튼한 구로 만들기 실현을 위해 주민과 함께하는 ‘민관협치 사업공모’를 추진한다.

이번 공모는 일상생활과 밀접한 다양한 의제를 주민이 발굴·제안하고 행정과 함께 공론화와 사업화 및 사업 실행까지 이어지는 민관협치 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

구로구에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 주민과 행정이 함께 계획하고 실행해 해결할 수 있는 지역 문제나 주민토론 과정이 필요한 구로구의 특색 있는 사업 등을 제안할 수 있다. 단 단순·진정 민원, 시설 설치 등은 제외된다.

사업 제안은 5월 11일부터 6월 30일까지 큐알(QR)코드, 전자우편, 우편, 방문 등 온·오프라인으로 신청할 수 있다.

접수된 사업은 대공론장(7월)과 소공론장(8월)을 통해 주민과 행정이 함께 논의하는 과정을 거친 뒤 부서 협의를 통해 최종 사업으로 확정된다. 확정된 사업은 2027년부터 본격 추진될 예정이다.

구는 이번 공모를 통해 주민들이 정책 제안 과정을 보다 쉽게 경험하고, 행정과 협력해 지역 문제를 해결하는 기반을 강화할 계획이다.

기타 자세한 사항은 구로구청 기획예산과로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “주민의 다양한 아이디어가 정책으로 실현될 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “주민과 행정이 함께 만들어가는 협치 문화를 통해 지역 문제를 해결하고 구정에 대한 공감과 참여를 높여 나가겠다”고 말했다.