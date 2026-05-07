접수 첫날 전 회차 조기 마감 … 조부모 70명 (회차당 10명) 대상 체계적 양육·힐링 교육 ▷미디어디톡스▷손자녀 놀이 양육법부터 싱잉볼 ·명상 ·근육테이핑까지 ‘맞춤형 커리큘럼’ 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 조부모들의 양육 부담을 덜고, 세대 간 소통 역량을 강화하기 위해 마련한 ‘손자녀 돌봄 프로그램(그레잇! 그랜육아)’이 조부모들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.

동작가족문화센터에서 진행되는 이번 교육은 7세 이하 손자녀를 둔 조부모 70명(회차별 10명)을 대상으로 하며, 모집 시작 직후 첫날 모든 회차가 마감되며 폭발적인 관심을 끌었다.

이는 최근 맞벌이 부부 증가로 ‘황혼육아’가 늘어남에 따라, 실질적인 양육 기술과 심리적 지원을 필요로 하던 조부모들의 수요가 반영된 결과로 보인다.

이번 프로그램은 단순한 돌봄 교육을 넘어 조부모의 정서적 회복과 힐링까지 아우르는 총 7회차의 체계적인 과정으로 운영된다.

지난 4월 29일과 5월 6일 성황리에 마친 ▷1회차 놀이의 힘과 미디어 디톡스(4/29) ▷2회차 손자녀 마음 읽기 교육(5/6)을 시작으로, ▷3회차 손자녀와 함께하는 놀이(5/13) ▷4회차 그림책 읽기(5/20) ▷5회차 힐링 싱잉볼 및 명상 체험(5/27) ▷6회차 아동 영양 및 식습관 교육(6/10) ▷7회차 근육 테이핑 및 간단 마사지(6/17) 수업이 순차적으로 이어질 예정이다.

특히 손주와 더 가까워지는 대화법과 즉시 활용 가능한 놀이법 등 실전 양육 정보는 물론, 육아로 지친 조부모들을 위한 싱잉볼 명상과 근육테이핑 등 맞춤형 힐링 프로그램이 포함되어 신청자들로부터 높은 기대를 모으고 있다.

박일하 동작구청장은 “이번 교육이 조부모님들께 실질적인 양육 정보를 제공하는 것은 물론, 가족 간 이해와 유대가 더욱 돈독해지는 계기가 되길 바란다” 며“앞으로도 다채로운 가족 지원 프로그램을 통해 구민이 공감하는 양육 친화적 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.