해설사와 함께 정조대왕의 효 정신과 시흥행궁 역사적 의미 배워...3D펜으로 만드는 효제문자도 마그넷 등 체험 중심 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 가정의달을 맞아 시흥행궁전시관에서 가족 단위 관람객을 위한 특별 주말 체험 프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 시흥행궁에 담긴 정조대왕의 효심이라는 역사적 의미를 바탕으로, 가족이 함께 전시를 관람하고 체험 활동에 참여하며 가족의 소중함과 전통문화를 자연스럽게 느낄 수 있도록 기획됐다.

프로그램은 5월 9일과 16일 오후 1시부터 운영된다. 전시관 관람을 시작으로 포토부스에서 가족사진 촬영과 3D펜 체험까지 다양한 활동을 즐길 수 있도록 구성됐다.

참가자들은 먼저 해설사와 함께 시흥행궁전시관을 둘러보며 정조대왕의 효심과 시흥행궁에 대해 배우게 된다. 이후 강의를 통해 복숭아꽃과 효제문자도, 카네이션 등 시대별 효 문화 상징의 의미를 살펴본 뒤, 3D펜을 이용해 ‘복숭아꽃 마그넷’ 또는 ‘효제문자도 마그넷’을 직접 제작하는 체험에 참여한다.

특히 3D펜을 활용한 창작 체험을 통해 전통문화를 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 구성, 가족사진 촬영과 결과물 공유 등 가족 간 추억을 남길 수 있는 시간도 마련된다.

구 관계자는 “정조대왕의 효 정신이 담긴 시흥행궁전시관에서 가족이 함께 관람과 체험을 즐기며 따뜻한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 문화유산을 활용한 다양한 참여형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

시흥행궁전시관은 정조대왕이 화성 행차 당시 머물렀던 시흥행궁의 역사적 의미를 기념하기 위해 조성된 공간이다. 전시관에는 시흥행궁과 금천구 문화유산 관련 자료를 비롯해 정조의 화성 행차를 실감형 영상으로 체험할 수 있는 전시 콘텐츠가 마련돼 있다.

또, 전시관에서는 주민해설사가 진행하는 상시 해설 프로그램을 운영하고 있다. 주민해설사들은 금천의 역사와 정조대왕 관련 교육과 실습 과정을 거쳐 양성된 지역 주민들이다. 관람객들에게 시흥행궁과 금천의 역사에 대한 쉽고 생생한 해설을 제공하고 있다.