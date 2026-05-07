무주택 미혼 청년(19~39세), 창업자 및 마곡 전략산업 종사자 지원 보증금 7800만~8900만 원대, 월 임대료 30만 원대 저렴한 임대 조건

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 청년들의 안정적인 삶과 새로운 도전을 응원하기 위해 일자리 연계형 공공임대주택인 ‘마곡 도전숙’ 입주자를 모집한다.

‘마곡 도전숙’은 ‘자립을 향한 도전을 응원하는 숙소’라는 의미를 담고 있으며, 청년들이 주거비 부담을 덜고 본업에 전념할 수 있도록 마련된 주거 복지 사업이다.

이번 사업은 서울주택도시개발공사(SH)가 건설과 공급을 맡고, 강서구가 지역 산업 특성에 맞는 입주자를 선정해 주거와 일자리가 유기적으로 결합된 환경을 제공하는 것이 특징이다.

마곡 도전숙은 마곡동 777번지 일대 지하 3~ 지상 12층 규모로 건립되며, 총 201세대가 공급된다. 전용 면적은 21㎡~23㎡이며, 장애인, 국가유공자, 보훈 대상자 등 주거약자 편의를 고려한 전용 24㎡ 세대도 포함된다.

임대 조건은 청년들의 자립 기반을 실질적으로 지원하기 위해 주변 시세보다 낮게 책정됐다. 보증금은 주택 면적에 따라 7800만~ 8900만 원 수준이며, 월 임대료는 30만 원에서 34만 원이다.

임대 기간은 기본 2년이며, 재계약 요건을 충족하면 최대 10년까지 거주할 수 있다. 자녀가 있으면 최대 14년까지 연장 가능하다.

신청 대상은 공고일 기준 무주택 미혼 청년(만 19세~39세)이며, 가구당 2025년 도시근로자 월평균 소득 100% 이하여야 한다. 단, 1인 가구는 120%(약 457만 원), 2인 가구는 110%(약 645만 원) 이하로 적용된다. 또, 총자산 2억 5100만 원 이하, 자동차 가액은 4542만 원 이하 조건을 충족해야 한다.

특히 일자리 요건으로는 사업장 소재지가 강서구에 있어야 하며, ▷마곡지구 전략산업 종사자 ▷(예비) 1인 창조기업 창업자 ▷(예비) 창업자 중 하나에 해당해야 한다.

신청 기간은 5월 22일까지며 전자우편으로 접수하면 된다. 구는 직주근접 및 지역 산업 연계성 등을 종합 심사해 9월 4일 당첨자를 발표할 예정이다. 입주는 10월 이후 진행된다.

구 관계자는 “마곡 도전숙은 강서구에서 미래를 준비하는 청년들이 주거 걱정 없이 꿈을 펼칠 수 있는 든든한 보금자리가 될 것”이라며 “청년들의 안정적인 정착이 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되도록 내실 있게 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

자세한 내용은 강서구청 누리집(강서소식→고시공고)에서 확인하거나, 강서구청 일자리정책과로 문의하면 된다.