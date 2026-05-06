내달 왕궁 방문, 펠리페 6세 부부 만남

[헤럴드경제=고재우 기자] 레오 14세 교황이 내달 스페인을 방문한다. 또 가우디의 사그라다 파밀리아 성당에서 미사를 집전한다.

6일(현지 시간) 연합뉴스에 따르면 교황청은 레오 14세 교황이 다음 달 6일부터 12일까지 스페인을 방문한다고 밝혔다. 즉위 후 이탈리아를 제외한 첫 유럽연합(EU) 국가 방문이다.

오는 10일에는 사그라다 파밀리아 성당에서 미사를 집전할 계획이다.

사그라다 파밀리아 성당은 스페인 건축가 안토니오 가우디의 미완성 걸작이다. 지난 2005년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다. 1882년 착공했지만 144년이 지난 현재까지 공사 중이다.

이와 함께 교황은 유럽으로 향하는 아프리카 이주민들이 주로 거치는 카나리아 제도의 테네리페섬과 그란카나리아섬도 방문한다. 지난해 3000명이 넘는 이주민들이 보트 등을 타고 카나리아 제도로 향하다 사망한 것으로 알려졌다.

아울러 교황은 마드리드에서 스페인 국왕 펠리페 6세 부부를 만나고 왕궁과 의회에서 연설도 할 계획이다.