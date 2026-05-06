싱그러운 5월 안양천 달리는 ‘금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회’ 민간업체 협찬으로 체험부스·경품이벤트 등 풍성한 즐길거리로 축제 분위기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 오는 10일 안양천 다목적광장 일원에서 ‘제20회 금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회’를 개최한다.

금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회는 올해로 20년째 개최되고 있는 금천구 대표 체육행사 중 하나이다. 사전 접수한 참가자들이 마라톤 코스를 완주한 뒤 수육과 막걸리를 함께 즐길 수 있어 일명 ‘수육런’으로 불리며 이색적인 마라톤대회로 전국적인 주목을 받고 있다.

이번 대회 역시 접수 시작과 동시에 마감될 정도로 높은 관심을 받았다. 블로그, 페이스북, 인스타그램 등 각종 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 입소문을 타고 매년 높은 경쟁률을 기록하며 전국 마라톤 동호인들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 대회는 안양천 다목적광장을 출발해 금천교를 지나 철산교를 반환점으로 돌아오는 5㎞ 코스와 구일역을 반환점으로 돌아오는 10㎞ 코스로 구성됐다. 총 850명의 참가자들이 바람을 가르며 달릴 예정이다.

5월의 싱그러운 햇살 아래 참가자들은 안양천의 푸른 자연을 만끽하며 달리는 즐거움을 느끼고, 완주 후에는 수육을 통해 먹는 즐거움까지 함께 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

특히 이번 대회는 민간업체의 협찬으로 마련된 체험부스와 경품이벤트가 더해져 더욱 풍성하게 진행될 예정이다.

샘표식품 ‘새미네부엌’ 육수 키트와 ㈜지평주조 ‘지평막걸리’를 제공하는 체험부스가 운영된다. 또 MG시흥새마을금고에서는 생활용품을, 의료법인 희명병원에서는 건강검진권과 MRI 촬영권 등을 경품으로 지원해 축제 분위기를 물씬 풍길 것으로 기대된다.

구 관계자는 “금천구에서 시작된 ‘수육런’은 전국에서 손꼽히는 이색 마라톤 행사로 자리잡으며 최근 여러 지역으로 확산되고 있다”며 “금천구는 앞으로도 ‘수육런의 원조’답게 안전하고 내실있는 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 ”순위를 따지기보다 함께 음식을 나누어 먹으며 즐기는 ‘수육런’에서 참가자 모두가 함께 축제를 즐기길 바란다“며 ”치열한 일상을 잠시 벗어나 쉼과 충전을 누리고 활력을 얻을 수 있는 시간이 되길 바란다“고 덧붙였다.