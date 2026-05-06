[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시민단체협의회는 6일 “더불어민주당의 광주 광산을 국회의원 전략 공천은 시민 선택과 참여, 기대와 다르다. 과연 광주시민을 위한 선택인지 묻지 않을 수 없다”고 밝혔다.

단체는 민주당이 임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장을 AI 전문가로 강조하며 영입한 점에 대해 “임 부위원장만이 광주·전남의 AI 전략을 주도할 수 있는 것처럼 비치는 것은 과도한 띄우기”라고 비난했다.

광주 출신 AI·디지털 전문가인 임 부위원장이 이날 민주당 인재로 발탁되자 광주 광산을 국회의원 보궐선거 전략공천 대상자로 해석된다.

단체는 “차라리 부시장으로 내려보내 산업생태계 구축의 첨병으로 삼겠다면 대환영”이라며 “그의 전문성은 대통령실이나 행정부처, 지방정부, 비례직 국회의원에 적합하지만 지역구 국회의원에게 적합한 것은 아니다”라고 주장했다.

또 “지역에서 필요한 것은 구축된 AI·에너지 전환 산업생태계가 시민을 위한 것이 될 수 있도록 논의를 이끌 리더십”이라며 “전문성이 이런 리더십을 보장하는 것은 아니다”라고 지적했다.

단체는 “전문가를 폄훼할 의도는 없지만, 그들이 있어야 할 자리가 반드시 지역 국회의원인지는 따져볼 일”이라며 “전문가가 필요하다면 시민 판단과 선택에 의해 결정돼야 한다”고 주장했다.