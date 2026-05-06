디즈니의 글로벌 팬 축제 싱가포르 관광 경쟁력 제고 글로벌 팬덤 연결 거점 구축

[헤럴드경제=김명상 기자] 월트디즈니 컴퍼니가 2027년 싱가포르에서 아시아태평양 지역 최초의 팬 이벤트인 ‘D23 아시아’를 개최하며 글로벌 시장 확장에 나선다. 이번 행사는 디즈니의 글로벌 팬 축제를 아태 지역으로 확대하는 첫 사례다.

디즈니는 6일 ‘D23 아시아: 디즈니 얼티밋 팬 이벤트’를 2027년 싱가포르에서 처음 연다고 밝혔다. D23는 월트 디즈니가 1923년 할리우드에 첫 스튜디오를 연 것을 기념해 붙여진 이름으로, 디즈니 팬들을 위한 공식 팬클럽이다.

싱가포르관광청과의 협력을 통해 개최되는 이번 행사는 2009년 출범한 디즈니 공식 팬클럽 D23의 대규모 팬 이벤트를 아시아로 확장한 것이다. 디즈니는 이번 행사에서 스타와 크리에이터가 참여하는 쇼케이스, 주요 작품 미리보기, 비하인드 스토리 공개, 공연, 쇼핑, 깜짝 이벤트 등을 선보일 계획이다.

아사드 아야즈 디즈니 최고 마케팅 및 브랜드 책임자는 “싱가포르에서 D23를 개최하게 된 것은 아시아태평양 전역의 디즈니 팬들이 보여준 뜨거운 열정과, 팬들이 있는 곳으로 직접 찾아가고자 하는 디즈니의 의지를 반영한 것”이라며 “‘D23 아시아’는 팬들이 하나의 커뮤니티로 모여 디즈니의 스토리, 캐릭터, 경험을 통해 형성된 강력한 유대감을 함께 나누고, 앞으로 선보일 다양한 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 특별한 자리가 될 것”이라고 말했다.

싱가포르관광청은 행사를 통해 디즈니의 콘텐츠 지식재산권(IP)과 싱가포르의 인프라를 결합해 아태지역 관광 시장에서의 시너지를 창출한다는 구상이다.

캐롤 초이 디즈니 아태지역 통합 마케팅 및 오리지널 콘텐츠 전략 총괄은 “디즈니는 아시아태평양 지역에서 빠르게 성장하는 팬층을 보유하고 있으며, D23의 싱가포르 개최는 다양한 지역 팬들에게 새롭고 의미 있는 방식으로 경험을 제공해 온 디즈니의 자연스러운 행보”라며 “D23 아시아는 Disney+를 통해 선보일 APAC 오리지널 콘텐츠의 독점 프리뷰와 크리에이터의 비하인드 스토리를 전할 예정”이라고 말했다.

싱가포르관광청은 디즈니와 협력해 디즈니 크루즈라인 도입 등의 파트너십을 계속해 왔다. 여기에 ‘D23 아시아’ 개최를 통해 아시아태평양 지역은 물론 전 세계 팬들이 공감할 수 있는 경험을 선사한다는 계획이다.

진 응 싱가포르관광청 익스피리언스 개발 그룹 부청장은 “동남아시아에서 처음으로 D23를 선보이게 돼 매우 기쁘다”며 “이번 행사는 양사 간의 파트너십을 한층 강화하고, 싱가포르가 최고의 목적지로 자리매김하는 이벤트 중 하나가 될 것”이라고 전했다.

티켓 예매 및 프로그램 정보 등 ‘D23 아시아’에 대한 자세한 사항은 추후 공개될 예정이다.