[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있는 중국이 올해 자국 반도체 제조사들이 사용하는 실리콘웨이퍼의 70% 이상을 자국산으로 대체하는 것을 목표로 하고 있다.

일본 매체 닛케이아시아는 5일 중국이 반도체 자립을 강조하면서 이 같은 목표를 설정하고, 반도체 공급망 현지화에 박차를 가하고 있다고 보도했다.

중국 정부의 이 같은 목표는 반도체 제조사들에 일종의 명령이 되고 있다. 현지 반도체 제조사들은 당국의 목표에 따라 중국산 12인치(300mm) 웨이퍼를 쓰고 있어, 이 같은 목표가 달성 가능할 것이라는게 닛케이아시아의 분석이다.

반도체 업계의 한 관계자는 올해 중국 시장에 대해 “30%만 여전히 외국 업체들에 개방될 것”이라 내다봤다. 당국의 목표에 부응하기 위해, 현지 업체들이 70%는 자국산으로 바꿀 것이라는 예상이다. 그는 “일부 중국 반도체 제조사들은 첨단 칩 생산을 목표로 하고 있고, 그 시장은 여전히 외국 선도업체들 지원이 필요하다”며 “성숙·전통(레거시) 칩 시장은 기본적으로 중국 실리콘웨이퍼 제품이 시장의 수요·요구조건을 이미 충족할 수 있다”고 분석했다.

실리콘웨이퍼는 대다수 로직·메모리 칩 생산에 쓰이는 기판이다. 기존에는 일본의 신에쓰화학과 섬코, 대만의 글로벌웨이퍼스, 이 외에 한국이나 유럽 업체들이 시장에 포진했는데, 중국은 내수시장에 기반해 빠르게 이를 추격하고 있다. 전통적인 8인치 웨이퍼는 구세대 칩이나 가전제품용으로 쓰이는데, 중국 기업 생산 물량으로 충분히 자급 가능하다는게 전문가들의 평가다.

투자 리서치사인 번스타인리서치의 데이비드 다이 애널리스트는 중국이 지난해에 12인치 실리콘웨이퍼 수요의 50%가량을 자체 충족할 수 있었고, 올해는 더 많은 물량을 자국에서 충당할 수 있을 것이라 내다봤다. 반도체 자립을 강조하는 당국의 기조에 따라 중국업체들의 실리콘웨이퍼 세계시장 점유율은 올해 32%까지 올라갈 것이라는게 번스타인리서치의 분석 결과다. 중국 기업들의 실리콘웨이퍼 세계시장 점유율은 지난 2020년에는 3%에 불과했으나 지난해에는 28%까지 올라왔다.