인천·부산·대구·제주 노선 포함 인천발 홍콩행 18만9700원부터 탑승 기간은 5월부터 9월까지

[헤럴드경제=김명상 기자] 홍콩익스프레스가 여름 휴가철을 앞두고 항공권 운임을 최대 20% 할인하는 ‘홍콩, 지금이 타이밍!’ 프로모션을 진행한다.

홍콩익스프레스는 ‘홍콩, 지금이 타이밍!’ 오는 8일까지 반짝 특가 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 홍콩의 스카이라인과 거리 풍경 등 관광 요소를 홍보하고 여름철 여행객을 유치하기 위해 기획됐다.

홍콩익스프레스는 현재 인천·부산·대구·제주 등 국내 4개 도시에서 홍콩 노선을 운항하고 있다. 이번 프로모션은 최대 20% 운임 할인이 적용되며, 탑승 기간은 5월 18일부터 9월 30일까지다. 할인 코드는 ‘HKSUMMER’다.

특가 항공권은 편도 총액 운임 기준 ▷인천-홍콩 18만9700원부터 ▷부산-홍콩 19만4700원부터 ▷대구-홍콩 19만4700원부터 ▷제주-홍콩 18만8700원부터 시작된다. 해당 운임은 ‘울트라 라이트(Ultra Light)’ 기준으로 소형 개인 소지품 1개가 포함된다. 항공권 좌석은 한정된 수량으로 인해 조기 마감될 수 있으며 세부 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

홍콩익스프레스 관계자는 “짧은 일정으로도 충분히 특별한 여행을 즐길 수 있는 홍콩은 여름 시즌에 더욱 매력적인 여행지”라며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 고객들이 홍콩의 밤과 감성을 직접 경험해보시길 바란다”고 전했다.