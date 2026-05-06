순천시장 재선 출마 선언

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] “리더십 부재로 오랜 갈등 속에 머물러 있던 소각장 문제, 지난 세월 반대로 무산되었던 코스트코 입점 문제, 여수MBC 순천 이전 등 뻔한 반대가 예상되더라도 시장으로서 꼭 해야 할 일은 정치적 유불리를 따지거나 미루지 않고 피하지도 않았습니다.”

노관규 순천시장은 6일 예비후보 등록 후 가진 재선 출마 선언문에서 “목표 설정과 의사결정을 위해서는 수많은 절차를 거치며 고심을 거듭하지만, 가야 할 방향이 정해지면 강력한 리더십과 실행력으로 시정을 이끌어 왔다”면서 “그 결과 과거 변변한 산업 하나 없이 배후도시에 불과했던 순천이 모두가 주목하는 도시로 확 바뀌었다”고 자평했다.

광주·전남 유일 무소속 단체장인 노 시장은 이날 출마 기자회견에서 “2023 순천만국제정원박람회 성공으로 대한민국을 대표하는 세계적인 정원도시로 도약했다”며 “남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 곳곳의 공간 혁신을 통해 시민의 일상이 획기적으로 달라졌다”고 강조했다.

노 시장은 이어서 “28만명 순천시민과 함께 피땀 흘려 만든 이 모든 변화와 성과를 무시하고 모든 것을 원점으로 돌리려는 세력이 있다”면서 “인근 지역민들도 우리 순천을 부러워하고 있는데, 특정세력은 무조건적인 반대와 발목잡기로 그동안 우리가 만들어온 수많은 변화를 부정하려고 한다”고 에둘러 비판했다.

노 시장은 기업 유치 실적에서도 율촌산단 한화에어로스페이스를 비롯해 포스코리튬솔루션, 대형 쇼핑몰 ‘코스트코’ 등 굵직한 기업 유치를 통해 지역경제를 미래산업으로 바꾼 점을 성과로 나열했다.

그는 “지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가고 그 비전을 반드시 완성해야 할 때”라며 “그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다”고 말했다.

이번 6.3 지방선거 순천시장에는 ‘징검다리 4선’에 도전하는 노 시장을 비롯해 민주당 손훈모, 진보당 이성수 후보까지 3파전으로 치러진다.

노 시장을 몰아붙이고 있는 민주당 김문수 국회의원(순천·광양갑 지역위원장)과 노관규 시장은 개와 원숭이처럼 사이가 안 좋은 견원지간이다.