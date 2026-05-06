내일밤~모래새벽 두바이 도착 예정

[헤럴드경제=윤호 기자] 호르무즈 해협에서 화재 사고가 발생한 중소형 벌크 화물선 HMM 나무호를 두바이항으로 옮길 예인선이 확보됐다. 현재 나무호에서 화재가 발생한 기관실 좌현 쪽에서 육안으로는 파공으로 볼 만한 흔적이 없는 것으로 파악됐다.

6일 HMM에 따르면 한국시간 기준 이날 오후 늦게부터 나무호에 대한 예인 작업이 시작될 예정이다.

예인 목적지는 사고 발생 해역과 인접한 두바이항이다. 이르면 오는 7일 오후, 늦으면 8일 오전에 도착할 예정이다.

HMM 나무호가 두바이항에 접안하면 본격적인 사고 원인 조사가 시작된다. 현재 선체가 탄환 등의 공격을 당했을 경우 발생하는 파공흔적은 눈에 띄지 않는 것으로 확인됐다.

HMM 관계자는 “일단 선박은 현재 물이 새거나 금이 가거나 깨진 상태는 아닌 것으로 파악했다”고 설명했다.

지난 4일 호르무즈 해협에 있던 나무호 기관실 좌현에서 폭발 소리와 함께 화재가 발생했다. 이 배는 HMM이 운용하는 벌크선으로 파나마 선적이다. 우리 국적 선원 6명과 외국인 선원 18명 등 총 24명이 탑승해 있으며 이번 사고로 인한 인명 피해는 없었다. 폭발 원인은 아직 규명되지 않았다.