2028년 준공 예정인 경남 고성 제3공장에서 본격 생산 정식 본계약은 정부 ‘풍력 고정가격 입찰’ 결과 후 확정

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] SK오션플랜트가 국내 최대 규모의 부유식 해상풍력 프로젝트인 ‘한국부유식풍력(KF Wind)’ 사업의 핵심 기자재 공급처로 낙점돼 부유식 해상풍력 시장 선점에 나섰다.

SK오션플랜트는 한국부유식풍력과 부유식 하부구조물(부유체) 공급을 위한 우선협상대상자 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약에 따라 SK오션플랜트는 한국부유식풍력이 울산 앞바다에서 추진 중인 총 1125MW(1.125GW) 규모의 발전단지 중 ‘이스트블루파워(EBP)’ 프로젝트에 투입될 부유식 하부구조물의 설계·제작·공급 전 과정을 수행하게 된다. 한국부유식풍력은 글로벌 해상풍력 전문기업인 ‘오션윈즈(Ocean Winds)’가 주주사로 참여한 개발사다.

해당 부유체는 SK오션플랜트가 경남 고성군 동해면 일대에 조성 중인 제3공장(신야드)에서 본격적으로 생산될 예정이다. 제3공장은 현재 운영 중인 제1공장(본사)과 제2공장 사이에 위치한 부유체 전용 생산 기지로, 오는 2028년 준공 및 가동을 목표로 건설되고 있다.

수주 규모와 공급 수량 등 구체적인 계약 조건은 상장사인 SK오션플랜트의 공시 의무 조항에 따라 정식 본계약 체결 이후 공개될 예정이다. 정식 본계약 체결 시점 역시 정부가 상·하반기 실시하는 ‘풍력 고정가격계약 입찰’ 제도 일정과 발주처의 입찰 참여 결과에 맞춰 최종 확정될 것으로 전망된다.

강영규 SK오션플랜트 대표이사는 “세계적인 해상풍력 선도기업과 함께 대한민국 대표 부유식 해상풍력 프로젝트에 참여하게 돼 뜻깊다”며 “차별화된 제작 역량을 바탕으로 K-부유식 산업 생태계 구축에 기여하겠다”고 밝혔다.

박장호 한국부유식풍력 사업총괄은 “SK오션플랜트는 대형 구조물 제작과 품질관리 면에서 검증된 기술력을 갖춘 핵심 파트너”라고 말했다.