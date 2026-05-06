[헤럴드경제=나은정 기자] 6일 오전 10시쯤 서울 관악구 봉천동의 2층짜리 상가건물에서 화재가 발생해 40대 남성이 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.

폭발이 있었다는 신고를 받은 소방당국은 인력 68명과 장비 21대를 투입, 약 26분 만에 불을 완전히 껐다.

소방 당국은 정확한 발화 지점과 화재 원인을 조사 중이다.