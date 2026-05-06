국회포럼 연설…“핵추진잠수함 건조·전작권 전환 추진 노력도”

[헤럴드경제=윤호 기자] 조현 외교부 장관은 “우리 외교·안보의 근간인 한미동맹을 미래형 포괄적 전략 동맹으로 계속 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

조 장관은 6일 국회 정책포럼에서 김진아 2차관이 대독한 기조연설을 통해 “최근 일각에서 한미관계에 대한 다양한 추측과 우려의 목소리도 나오지만, 그만큼 애정과 염려가 깊기에 비롯된 것으로 생각한다”며 이같이 밝혔다.

이는 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성시’ 언급과 이에 따른 미측의 대북 핵시설 정보 공유 제한, 쿠팡의 전방위적 로비로 인한 안보 분야 협의 영향 등으로 한미 갈등이 부각된 상황을 거론한 것으로 해석된다.

조 장관은 “상호 존중을 바탕으로 수시로 긴밀히 소통하며 상식과 원칙에 따라 현안을 관리하고, 오랜 우정과 신뢰를 더욱 굳건하게 발전시켜 나가겠다”며 “작년 한미 정상이 이룬 역사적인 합의를 충실히 이행해 안보, 경제, 전략산업, 첨단 기술 등 다양한 분야에서 호혜적이고 미래지향적인 협력을 계속 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.

특히 한반도 방위에 있어선 “우리가 보다 주도적인 역할을 하기 위해 첨단 국방 역량 확보, 핵추진잠수함 건조, 전작권 전환 추진 등의 노력을 꾸준히 이어나갈 것”이라고도 했다.

또 “우라늄 농축 관련 미국과의 협의 진전은 원전용 핵연료 공급이라는 에너지 안보 측면은 물론 인공지능(AI) 시대의 토대가 되는 데이터센터 확장과 전력 수요 충족 방안 차원에서도 전략적으로 중요하다”고 말했다.

한반도 안정을 위해서는 “아무리 어렵더라도 북한의 핵과 미사일 능력 고도화를 중단시키고 또 축소를 거쳐 폐기로 나아가는 단계적 접근 방안을 이행하기 위한 외교적 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

급변하는 중동정세 속에 우리 국민과 선원의 안전보장도 강조했다. 조 장관은 “그간 정부는 아랍에미리트(UAE)에 전세기를, 사우디에 군수송기를 투입함은 물론 공관 방탄 차량 등을 이용한 육로 이동 지원 등 가용한 모든 수단을 동원해 우리 국민들의 안전한 대피를 지원해왔다”고 설명했다.

호르무즈 해협에 대해선 “지난달 화상 정상회의에서 대한민국이 핵심 이해 당사국임을 강조하면서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여 의지를 밝혔다”고 헀다.