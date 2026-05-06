호주·태국서 한식 장 체험 프로그램 유네스코 무형유산 등재 기념 기획 현지 응용 가능 레시피 전수 목표로

[헤럴드경제=김명상 기자] 한식진흥원이 ‘한국의 장 담그기 문화’ 유네스코 인류무형문화유산 등재를 계기로 호주와 태국에서 장(醬) 문화 체험 프로그램을 운영한다.

한식진흥원은 오는 6일부터 7일, 10일부터 11일까지 주시드니한국문화원과 주태국한국문화원에서 한식 체험 프로그램 ‘테이스트 오브 장(Taste of Jang)’을 운영한다고 밝혔다. 이 프로그램은 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)의 후원을 받아 재외한국문화원·문화홍보관이 주최하는 ‘2026 투어링 케이-아츠(Touring K-Arts)’ 사업의 일환이다.

이번 ‘테이스트 오브 장’ 프로그램은 한식의 핵심 재료인 장을 매개로 한식 저변 확대를 목표로 한다. 한식진흥원이 발표한 ‘2024 해외 한식 소비자 조사’에 따르면, 해외 소비자의 한식 만족도는 90% 이상으로 나타났다. 태국을 포함한 동남아시아 지역은 한식당 방문 경험 비율이 84%로 조사 대상 중 가장 높았으며, K-콘텐츠와 함께 한식 수요가 확대되고 있는 지역으로 분석됐다. 호주를 포함한 오세아니아 지역도 한식 경험 비율이 50%를 넘어서며, ‘건강식’과 ‘맛의 다양성’을 강점으로 외식 시장 내 존재감을 키우고 있는 것으로 나타났다.

‘테이스트 오브 장’은 현지 요리 종사자, 일반 소비자, 미디어 관계자 등을 대상으로 장의 가치와 한식 문화를 직접 체험하는 방식으로 운영된다. 프로그램은 한식진흥원이 연구한 장 관련 레시피를 기반으로 구성됐으며, 참가자들은 간장·된장·고추장 등 기본 장류와 이를 활용한 소스를 비교·시식한 뒤, ‘맥적’과 ‘갈비찜’ 등 장을 활용한 대표 요리 실습을 통해 현지에서도 응용 가능한 한식 레시피를 배우게 된다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “유네스코 등재를 계기로, 한식의 근간이 되는 장 문화를 전 세계에 알리고자 한다”며 “이번 프로그램을 통해 호주와 태국에서도 한식의 깊은 맛과 가치가 일상 속으로 스며들길 기대한다”고 밝혔다.

한편 정부는 미식을 한국 관광의 핵심 경쟁력으로 삼아 글로벌 홍보 마케팅을 확대할 방침이다. 한국관광공사와 문화체육관광부가 발표한 ‘2024 외래관광객 실태조사’ 결과에 따르면, 외국인 관광객이 한국 여행 중 참여한 활동 중 식도락(미식) 관광이 차지하는 비중은 74.0%로 집계됐다. 최근의 개별 관광객은 현지인이 즐기는 맛집과 전통시장을 직접 찾아가 지역 식문화를 경험하는 경향이 뚜렷하다.