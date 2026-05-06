어버이날 앞두고 취약계층 어르신 대상 식사 나눔 마련 성진나이스·신장공업 대표 참여…지역사회 공경 문화 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]성진나이스 김동식 대표와 신장공업 김영신 대표가 어버이날을 앞둔 지난 30일 종암동 취약계층 어르신 100명에게 갈비탕을 대접하는 나눔을 실천했다.

이번 행사는 어버이날을 맞아 지역 어르신들에게 감사와 공경의 뜻을 전하고 한 끼 식사를 통해 온정을 나누기 위해 마련됐다. 어르신들은 이날 갈비탕 식사를 함께하며 시간을 보냈다.

행사에 참석한 한 어르신은 “어버이날을 앞두고 이런 자리를 마련해 주셔서 큰 선물을 받은 것 같다”며 “덕분에 마음까지 든든해졌다”고 말했다.

김동식 대표와 김영신 대표는 평소에도 지역사회의 어려운 이웃을 위한 후원과 나눔 활동을 이어오고 있으며, 이번 식사 나눔도 사회공헌 활동의 일환으로 진행됐다.

두 대표는 “어버이날을 앞두고 어르신들께 작은 정성이지만 마음을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 어려운 이웃에 대한 관심과 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.

류일환 종암동장은 “어르신들을 위해 자리를 마련해 준 두 기업 대표께 감사드린다”며 “이번 나눔이 어르신들께 위로와 기쁨이 됐기를 바란다”고 말했다.

이번 나눔은 어버이날의 의미를 되새기고 지역사회에 효와 나눔의 가치를 확산하는 계기가 됐다.