보건·복지 전문가로 자살예방 정책 추진 강화 기대 “온 국민이 서로를 지지하며 희망을 꿈꾸는 사회 만들 것”

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 한국생명존중희망재단 제2대 이사장에 정윤순 고려대학교 보건대학원 교수를, 상임이사에 홍찬자 전 국립정신건강센터 기획조정과장을 임명했다고 6일 밝혔다.

한국생명존중희망재단은 국가 자살예방 정책과 사업을 총괄하는 보건복지부 산하 공공기관으로, ▷자살예방 정책 수립 지원 및 자료 개발 ▷자살유족 지원 및 사후 관리 ▷심리부검 지원 ▷생명존중 문화 확산을 위한 홍보 및 교육 등 대한민국 자살예방 사업을 종합적·체계적으로 총괄하고 있다.

정윤순 신임 이사장은 복지부 보건의료정책실장을 비롯해 사회복지정책실장, 건강보험정책국장 등 핵심 보직을 두루 역임한 정통 관료 출신이다.

특히 정 이사장은 보건의료와 사회복지 정책 분야 전반을 아우르는 경험을 겸비해 복합적인 원인으로 발생하는 자살 문제에 대해 다각적이고 실효성 있는 대책을 추진할 적임자로 평가받고 있다.

정윤순 신임 이사장은 “자살은 개인의 비극을 넘어 우리 공동체가 함께 해결해야 할 가장 시급한 과제”라며 “온 국민이 서로를 지지하며 미래에 대한 희망 속에 행복을 누릴 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

홍찬자 상임이사는 보건복지부 사무관, 서기관, 국립재활원 총무과장을 거쳐 최근까지 국립정신건강센터 기획조정과장으로 근무했다. 복지부에서의 풍부한 행정 경험을 바탕으로 재단의 내부 경영 안정화와 사업 추진의 효율성을 높이는 데 이바지할 것으로 기대된다.

정윤순 이사장·홍찬자 상임이사의 임기는 3년으로, 5월부터 본격적으로 임무를 수행하게 된다.