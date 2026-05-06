2월 주질 이어 패키지 변화…최강록 셰프 협업도

[헤럴드경제=정대한 기자] 하이트진로가 소주 브랜드 진로를 전면 리뉴얼한 ‘올뉴진로(사진)’를 선보인다고 6일 밝혔다.

지난 2월 주질에 이은 두 번째 변화다. 이번에는 패키지 디자인을 바꿨다. 진로의 상징인 스카이블루 병과 블루 라벨을 유지하면서 두꺼비 심볼을 3D 캐릭터로 제품 라벨에 적용했다. 기존 한자 로고는 모던한 서체의 한글로 넣었다. 브랜드명 가독성과 두꺼비 캐릭터의 친근한 이미지를 동시에 높이는 전략이다.

‘세상의 모든 음식과도 잘 어울리는 진로’를 콘셉트로 한 캠페인도 전개한다. ‘흑백요리사2’ 우승자 최강록 셰프와 콘텐츠 협업해 진로와 어울리는 다양한 안주 조합을 제안한다. 캠페인은 6일부터 유튜브·인스타그램 등 디지털 채널을 통해 공개한다.

새로운 올뉴진로는 이달부터 전국 음식점·주점·마트·편의점에서 판매한다. 하이트진로는 전국 대학가 및 주요 상권에서 현장 프로모션도 펼친다. 부적 굿즈 트렌드를 반영한 ‘두꺼비 부적 키링’을 증정할 계획이다.

한편 진로는 2019년 출시 이후 깔끔한 맛과 두꺼비 캐릭터 마케팅으로 인기를 끌고 있다. 지난 2월 누적 판매 26억병을 돌파했다. 1초에 12병꼴로 팔리는 수준이다.