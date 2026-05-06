- 행동발달증진센터도 개소…전문 치료체계 본격 가동, 돌봄 연계 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 의료·돌봄 거점을 구축하고 전문 치료체계를 본격 가동한다.

시는 6일 건양사이버대학교에서 보건복지부 지정 ‘발달장애인 거점병원·행동발달증진센터’ 개소식을 개최했다. 이로써 의료사각지대 해소는 물론 지역 돌봄 연계를 강화한다는 계획이다.

그동안 발달장애인은 의사소통의 어려움과 감각 민감성, 환경 변화에 대한 불안 등으로 일반 의료기관 이용에 제약을 받아 왔다. 특히 자해·공격 등 행동문제를 동반하는 경우 전문적인 치료와 중재가 어려워 당사자와 가족의 부담이 컸다.

이번 거점병원·행동발달증진센터 구축으로 ▷정신건강의학과, 소아청소년과 등 다학제 진료 ▷행동치료 및 중재 ▷재활치료 ▷가족 교육 및 상담 등 의료와 복지서비스를 통합 제공하는 체계가 마련됐다. 이에 따라 발달장애인의 생애주기 전반에 걸친 지속적이고 전문적인 지원이 가능해질 전망이다.

특히 종합병원 내 거점병원 운영을 통해 진단·치료·재활은 물론 타 진료과와의 연계가 가능해지면서 보다 체계적이고 효율적인 의료서비스 제공 기반을 마련했다.

대전에는 9000여 명의 발달장애인이 있으며, 이번 병원·센터 개소를 계기로 진료와 치료, 행동중재, 재활까지 연계된 전문 의료서비스 제공이 가능해질 전망이다.

한편, 행사에는 발달장애인과 가족, 장애인 단체 관계자 등 100여 명이 참석해 전문 진료환경 조성을 축하하고 의료 접근성 향상과 가족 부담 완화에 대한 기대감을 나타냈다.

임우영 행동발달증진센터장의 개회사를 시작으로 배장호 건양대학교의료원장의 환영사, 유득원 대전시장 권한대행의 축사, 센터 소개 및 경과보고에 이어 건양사이버대학교 에바다 보컬 앙상블의 축하공연, 현판식 및 시설 라운딩 순으로 진행됐다.