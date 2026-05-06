‘스포츠 & 이벤트 튀르키예’ 31일 개막 300명 바이어 참여 B2B 미팅 진행돼

[헤럴드경제=김명상 기자] 튀르키예가 안탈리아를 글로벌 스포츠 관광의 중심지로 육성하기 위해 국제 기업 간 거래(B2B) 행사를 연다. 스포츠 인프라와 자연환경을 활용해 고부가가치 관광 시장 내 입지를 다진다는 구상이다.

튀르키예는 오는 5월 31일부터 6월 3일까지 안탈리아에서 국제 스포츠 관광 플랫폼인 ‘스포츠 & 이벤트 튀르키예’를 개최한다. 이번 행사는 스포츠관광협회(STB)와 튀르키예 청년체육부, 문화관광부, 안탈리아 주정부, 튀르키예 관광홍보개발청(TGA)이 공동 후원하는 비즈니스 행사다. 유라시아와 중동 지역의 주요 바이어들과 현지 스포츠 오퍼레이터가 참여할 예정이다.

행사 등록을 마친 해외 참가자는 300여 명, 스포츠 투어 전문 기업은 80여 개사다. 행사 기간 중 1000건 이상의 B2B 비즈니스 미팅과 스포츠 체험, 시설 투어, 안탈리아 도시투어 프로그램이 운영된다. 참가자들은 스포츠 여행, 단체 투어, 토너먼트, 전문 훈련 프로그램 등 실질적인 협력 방안을 논의한다.

안탈리아는 ‘리키아의 길’ 트레킹, 사이클 코스, 스쿠버다이빙, 래프팅 등 등 다양한 야외활동 기반을 보유한 곳이다. 골프 리조트가 밀집한 ‘벨렉’과 암벽 등반지 ‘게이익바이으르’도 이 권역에 속한다. 이곳은 시설과 서비스를 바탕으로 전 세계 프로 축구팀의 겨울 전지훈련지로 활용되고 있다.

그동안 안탈리아는 ‘터키항공 오픈’, ‘알란야 울트라 트레일’, ‘런탈리아’, ‘투르 오브 안탈리아’ 등 국제 대회를 개최해 왔다. 11월에는 유엔 기후변화회의(COP31)와 제77회 국제우주대회(IAC) 등 대형 행사를 열어 경쟁력을 강화할 계획이다.

한편 튀르키예는 자연환경과 사계절을 기반으로 ‘투르 오브 튀르키예’, ‘보스포루스 컵’, ‘카츠카르 바이 UTMB’ 등 국제 행사를 지속하고 있다. 특히 ‘살로몬 카파도키아 울트라 트레일’은 ‘지속가능 스포츠관광 어워드’에서 수상하며 관련 분야 사례로 평가받았다.